अवैध संबंध का खौफनाक अंत: पति-बच्चों को छोड़कर भागने को तैयार थी महिला, लेकिन उसी प्रेमी ने कर दी हत्या

प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या (फोटो सोशल मीडिया)
Bihar Crime: बिहार के सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र में मिली एक महिला की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतका के प्रेमी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। 21 नवंबर को बसावनबाड़ी गांव में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसकी पहचान शाहनाज खातून के रूप में की गई थी। परिजनों के लिखित आवेदन पर 23 नवंबर को बड़हरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि शाहनाज का गांव के ही सैफ अली के साथ अवैध संबंध था। पुलिस ने तुरंत सैफ को हिरासत में लिया, और पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक, शाहनाज लगातार सैफ पर शादी का दबाव बना रही थी। वह अपने प्रेमी के साथ घर में मौजूद गहनों और नकदी लेकर भागकर शादी करने को भी तैयार थी, लेकिन सैफ इसके लिए राज़ी नहीं था।
शाहनाज के घर में मौजूद गहनों और पैसों को देखकर सैफ अली के मन में लालच उत्पन्न हो गया। इसी लालच में उसने अपने दोस्त रेयाज अहमद के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। दोनों ने महिला के घर में ही दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और गहने तथा नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है।
पुलिस ने सैफ और उसके सहयोगी रियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद चोरी किए गए कई आभूषण और 93,300 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। बताया गया कि मृतका का पति दुबई में काम करता है और शाहनाज यहां अपने बच्चों के साथ रहती थी।
इस हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। परिजन सदमे में हैं कि जिस व्यक्ति पर शाहनाज ने भरोसा किया, वही उसकी मौत का कारण बन गया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
