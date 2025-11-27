अवैध संबंध का खौफनाक अंत: पति-बच्चों को छोड़कर भागने को तैयार थी महिला, लेकिन उसी प्रेमी ने कर दी हत्या

Bihar Crime: बिहार के सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र में मिली एक महिला की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतका के प्रेमी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। 21 नवंबर को बसावनबाड़ी गांव में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसकी पहचान शाहनाज खातून के रूप में की गई थी। परिजनों के लिखित आवेदन पर 23 नवंबर को बड़हरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।