Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अवैध संबंध का खौफनाक अंत: पति-बच्चों को छोड़कर भागने को तैयार थी महिला, लेकिन उसी प्रेमी ने कर दी हत्या

पुलिस के अनुसार, महिला लगातार अपने प्रेमी सैफ अली पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। वह अपने प्रेमी के साथ घर में रखे सभी गहनों और नकदी को लेकर भागकर शादी करने के लिए भी तैयार थी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 27, 2025

Bihar crime

प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या (फोटो सोशल मीडिया)

Bihar Crime: बिहार के सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र में मिली एक महिला की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतका के प्रेमी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। 21 नवंबर को बसावनबाड़ी गांव में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसकी पहचान शाहनाज खातून के रूप में की गई थी। परिजनों के लिखित आवेदन पर 23 नवंबर को बड़हरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जांच में उजागर हुआ अवैध संबंध

पुलिस जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि शाहनाज का गांव के ही सैफ अली के साथ अवैध संबंध था। पुलिस ने तुरंत सैफ को हिरासत में लिया, और पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक, शाहनाज लगातार सैफ पर शादी का दबाव बना रही थी। वह अपने प्रेमी के साथ घर में मौजूद गहनों और नकदी लेकर भागकर शादी करने को भी तैयार थी, लेकिन सैफ इसके लिए राज़ी नहीं था।

लालच में रची गई हत्या की साजिश

शाहनाज के घर में मौजूद गहनों और पैसों को देखकर सैफ अली के मन में लालच उत्पन्न हो गया। इसी लालच में उसने अपने दोस्त रेयाज अहमद के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। दोनों ने महिला के घर में ही दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और गहने तथा नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है।

नकदी और आभूषण बरामद

पुलिस ने सैफ और उसके सहयोगी रियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद चोरी किए गए कई आभूषण और 93,300 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। बताया गया कि मृतका का पति दुबई में काम करता है और शाहनाज यहां अपने बच्चों के साथ रहती थी।

परिवार और गांव में दहशत का माहौल

इस हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। परिजन सदमे में हैं कि जिस व्यक्ति पर शाहनाज ने भरोसा किया, वही उसकी मौत का कारण बन गया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

पेंशन, टैक्‍स से LPG तक 1 दिसंबर से बदल जाएंगे कई नियम, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
कारोबार
Rules Change

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Nov 2025 11:00 pm

Hindi News / National News / अवैध संबंध का खौफनाक अंत: पति-बच्चों को छोड़कर भागने को तैयार थी महिला, लेकिन उसी प्रेमी ने कर दी हत्या

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.