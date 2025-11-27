देशभर के लाखों पेंशनभोगियों के लिए सालाना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर है। अगर पेंशनर्स इस तारीख तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करते, तो दिसंबर से उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है। इसके बाद पेंशन पुनः शुरू होने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि संबंधित विभाग को उनके दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन करना होगा। हालांकि, ‘जीवन प्रमाण’ मोबाइल ऐप और कई बैंकों की डोरस्टेप सेवाओं के जरिए भी यह प्रक्रिया आसान तरीके से पूरी की जा सकती है।