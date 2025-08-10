बिहार: विकास, भ्रष्टाचार, अपराध और अब चुनाव आयोग पर संग्राम

Bihar Election: बिहार की चुनावी जंग में इस बार विकास, सुशासन, बेरोजगारी, सड़कों, बिजली, पानी व कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार के साथ चुनाव आयोग खुद मुद्दा बन गया है। इस बार यह नया मुद्दा पूरी ताकत से सियासी अखाड़े में उतरा है। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष दोनों के तेवर तल्ख हो चुके हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का मतदाता सूची में दो जगह नाम आने से आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर शुरू हो गया है। वहीं चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगाने पर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा है।