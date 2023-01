रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से बवाल, अयोध्या के संत बोले- जीभ काटने वाले को देंगे 10 करोड़

Bihar Education Minister on Ramcharitmanas: बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरित मानस पर विवादित बयान दियाय है। उनके बयान से बवाल मचा है। शिक्षा मंत्री के बयान पर अयोध्या के महंत जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है।

Bihar Education Minister on Ramcharitmanas jagadguru Paramhans Acharya Says i Will give ten crore who Cut chandra shekhar singh's tongue