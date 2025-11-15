Patrika LogoSwitch to English

Bihar Chunav: चिराग के खाते में आए 19 विधायक, उनके करीबी नेता बोले- हमें NDA में 29 सीटें जो मिली थीं, उनमें कई…

बिहार में चिराग पासवान की पार्टी को 29 में से 10 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। इसपर उनके करीबी नेता प्रतिक्रिया दी है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 15, 2025

Chirag Paswan

चिराग पासवान (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीए में चिराग की पार्टी को बिहार चुनाव के लिए कुल 29 सीटें मिली थीं, जिसमें 10 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसपर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है।

राजेश वर्मा बोले- 2-3 सीटों पर हम बहुत कम अंतर से हारे

उन्होंने कहा- यह स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी के 19 विधायक जीते हैं, और हमें जो सीटें दी गईं, उनमें से कई कठिन सीटें थीं। इसके बावजूद, पार्टी ने 19 सीटें बड़े अंतर से जीतीं, और 2-3 सीटों पर हम बहुत कम अंतर से हारे।

राजेश वर्मा ने कहा- इस प्रचंड जनादेश से बिहार की जनता ने साफ दिखा दिया है कि अब एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। महागठबंधन की स्थिति और संख्याबल साफ बता रहा है कि विपक्ष गायब हो चुका है।

राजेश वर्मा ने जनता का किया धन्यवाद

राजेश वर्मा ने प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा- हम बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

उन्होंने सुनिश्चित किया कि वे 'सुशासन' सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 90 के दशक की मानसिकता रखने वालों को बिहार की जनता ने नकार दिया है और 'सुशासन' को स्वीकार कर लिया है।

लोजपा नेता विपक्ष को घेरा

राजेश वर्मा ने कहा- जिन लोगों ने बड़े-बड़े मंचों से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिन्होंने चुनाव से पहले लाठी-डंडे की बात की और बिना रोडमैप के नौकरियों का वादा किया, जनता उनकी योजना की कमी को समझ गई है। उन्हें केवल वोट चाहिए। जनता ने वोट के लिए तरसा दिया।

उन्होंने खगड़िया लोकसभा की जनता का धन्यवाद किया। इसके साथ कहा- खगड़िया में 6 में से 6 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने के लिए आभार। बिहार में एनडीए की जीत के बाद लोजपा (रामविलास) की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया गया है।

चिराग की पार्टी ने भी किया पोस्ट

पोस्ट में लिखा गया है- पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से फोन पर बात कर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले अपार बहुमत और पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी, आपका हार्दिक आभार, आपके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है।

image

