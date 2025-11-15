Bihar Chunav: चिराग के खाते में आए 19 विधायक, उनके करीबी नेता बोले- हमें NDA में 29 सीटें जो मिली थीं, उनमें कई…

पोस्ट में लिखा गया है- पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से फोन पर बात कर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले अपार बहुमत और पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी, आपका हार्दिक आभार, आपके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है।