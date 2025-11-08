Bihar Election: दूसरे चरण में 1320 प्रत्याशी की किस्मत दांव पर, 32% पर क्रिमिनल केस; जानें कितने उम्मीदवार हैं करोड़पति

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक, 1297 उम्मीदवारों में से 32% (415) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 341 पर यानी 26 फीसदी पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें अपहरण, हत्या, हमला, भ्रष्टाचार और चुनाव में रिश्वत देने जैसे अपराध शामिल हैं। 15 पर हत्या, 79 पर हत्या के प्रयास और 52 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस समेत सभी दलों में ऐसे उम्मीदवार हैं। जन सुराज ने 58 में से 51 पर गंभीर केस वाले उतारे।