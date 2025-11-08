चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, उपचुनाव से पहले तरनतारण की SSP को किया सस्पेंड

आपको बता दें कि पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के पास डॉ. ग्रेवाल के खिलाफ शिकायत की थी। SAD ने प्रदेश के CEO सिबिन सी को SSP डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल के खिलाफ शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल पर आम आदमी पार्टी की कठपुतली बनकर अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेवाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।