Bihar Election 2025: अमित शाह ने NDA के चुनावी वादों की बौछार

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार रविवार को थम गया। मंगलवार को 122 सीट के लिए मतदान होगा। दक्षिण बिहार को साधने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने रोहताश जिले के सासाराम विधानसभा मुख्यालय पर बिहार चुनाव की अपनी 37वीं सभा कर पूरी ताकत झोंकी। एनडीए के चुनावी वादों की भरपूर बौछार की। उन्होंने कहा कि नितीश मुख्यमंत्री है, लालू के बेटे के लिए नो वेकेंसी है। उधर सासाराम में ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने सभा कर दक्षिण के गढ़ को मजबूत रखने की ऊर्जा दी।