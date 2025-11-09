‘3 नवंबर को 6 हजार लोगों को हरियाणा से बिहार लेकर गई ट्रेन’, दूसरे चरण के मतदान से पहले कपिल सिब्बल ने लगाए आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा- हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार 3 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे करनाल से एक ट्रेन रवाना हुई, जो पानीपत होते हुए बरौनी पहुंची और उसमें 1,500 लोग सवार थे। उसी दिन सुबह 11 बजे करनाल से एक और ट्रेन पटना होते हुए भागलपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें 1,500 लोग सवार थे। तीसरी ट्रेन दोपहर 3 बजे और चौथी ट्रेन शाम 4 बजे चली, दोनों गुड़गांव से पटना होते हुए भागलपुर पहुंचीं। कुल मिलाकर, इन चारों ट्रेनों में लगभग 6,000 लोग सवार हुए।