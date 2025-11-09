‘3 नवंबर को 6 हजार लोगों को हरियाणा से बिहार लेकर गई ट्रेन’, दूसरे चरण के मतदान से पहले कपिल सिब्बल ने लगाए आरोप

कपिल सिब्बल ने लगाए आरोप (Photo-IANS)
बिहार में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने हरियाणा से बिहार के लिए विशेष ट्रेन चलाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी सवाल पूछा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिब्बल ने कहा- आज, मैं यहां आपके सामने कुछ बातें रखने आया हूं। क्या चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है या फिर बीजेपी के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है, जैसा कि कई लोग यह आरोप भी लगाते हैं।
उन्होंने आगे कहा, “3 नवंबर को, लगभग 6,000 लोगों को लेकर चार ट्रेनें हरियाणा से बिहार गईं। पहली दो करनाल से पानीपत होते हुए बरौनी और अगली दो गुरुग्राम से पटना होते हुए भागलपुर। ये लोग यात्रा क्यों कर रहे थे? या तो वे (बिहार के) वास्तविक मतदाता थे या किसी 'नियोजित ऑपरेशन' का हिस्सा थे।”
राज्यसभा सांसद ने कहा- मैं अश्विनी वैष्णव से पूछता हूं - क्या ये ट्रेनें विशेष सेवाओं के रूप में चलाई गईं? यदि हां, तो इन्हें हरियाणा से अभी क्यों चलाया गया, जबकि छठ के दौरान नहीं चलाई गई? वास्तविक मतदाताओं को विशेष ट्रेनों की आवश्यकता नहीं है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा- हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार 3 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे करनाल से एक ट्रेन रवाना हुई, जो पानीपत होते हुए बरौनी पहुंची और उसमें 1,500 लोग सवार थे। उसी दिन सुबह 11 बजे करनाल से एक और ट्रेन पटना होते हुए भागलपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें 1,500 लोग सवार थे। तीसरी ट्रेन दोपहर 3 बजे और चौथी ट्रेन शाम 4 बजे चली, दोनों गुड़गांव से पटना होते हुए भागलपुर पहुंचीं। कुल मिलाकर, इन चारों ट्रेनों में लगभग 6,000 लोग सवार हुए।
