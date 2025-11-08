PM Modi की कनपटी पर कट्टा रखकर…कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया विवादित बयान, खड़ा हुआ सियासी बवाल

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के नेताओं द्वारा ‘कट्टा और जंगलराज’ का जिक्र किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया और गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए हैं। जिसके बाद प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है।