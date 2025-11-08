Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM Modi की कनपटी पर कट्टा रखकर…कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया विवादित बयान, खड़ा हुआ सियासी बवाल

Bihar Chunav 2025: महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को पहले ही सीएम फेस घोषित किया है, जबकि अभी तक एनडीए की तरफ से कोई सीएम फेस घोषित नहीं किया गया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 08, 2025

पवन खेड़ा ने दिया विवादित बयान

पवन खेड़ा ने दिया विवादित बयान (Photo-IANS)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के नेताओं द्वारा ‘कट्टा और जंगलराज’ का जिक्र किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया और गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए हैं। जिसके बाद प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है।

क्या बोले पवन खेड़ा

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “अगर हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश कुमार को ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक-दो कट्टा और इनकी कनपटी पर रखिए अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवाइए, ऐसे ये घोषित नहीं करेंगे।”

‘72 सीटों पर दर्ज कर रहे’

पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि 121 सीटों में से हम 72 सीटों पर जीत दर्ज कर रहे है। इस बार महागठबंधन का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होगा। वहीं एनडीए के घटक दलों के बीच घबराहट नजर आ रही है।

अमित शाह पर लगाए आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह गुप्त रूप से अधिकारियों से मिलते है। कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा कि इस दौरान लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों को कागज से सील कर दिया जाता है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री गुप्त रूप से कौनसी बैठकें करते हैं?

BJP ने बताया गैरजिम्मेदाराना बयान

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान को बीजेपी ने गैरजिम्मेदाराना बताया है। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि उनका बयान गैरजिम्मेदाराना है। वह जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में अस्वीकार्य है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के चुने हुए नेता हैं और उनके खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। पहले वे उन्हें विदेशी धरती पर कोसते थे, लेकिन अब वे देश के भीतर ऐसा कर रहे हैं। ये बयान उनकी हताशा और अस्थिर मानसिकता को दर्शाते हैं।

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav: तीखी बयानबाजी के बाद पटना में जब आमने-सामने हुए खेसारी और मनोज तिवारी, जानें क्या हुआ
राष्ट्रीय
पटना एयरपोर्ट पर मिले मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

08 Nov 2025 06:03 pm

Hindi News / National News / PM Modi की कनपटी पर कट्टा रखकर…कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया विवादित बयान, खड़ा हुआ सियासी बवाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election: दूसरे चरण में 1320 प्रत्याशी की किस्मत दांव पर, 32% पर क्रिमिनल केस; जानें कितने उम्मीदवार हैं करोड़पति

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय

‘चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस…’: PM मोदी ने राहुल गांधी के मछली तालाब में गोता लगाने का मजाक उड़ाया

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

BJP New President: कब मिलेगा भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

क्या महागठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी? पहले चरण की वोटिंग के बाद दे दिया बड़ा संकेत

25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है AIMIM
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.