PM Modi की कनपटी पर कट्टा रखकर…कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया विवादित बयान, खड़ा हुआ सियासी बवाल

पवन खेड़ा ने दिया विवादित बयान (Photo-IANS)
Bihar Assembly Election 2025: बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के नेताओं द्वारा ‘कट्टा और जंगलराज’ का जिक्र किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया और गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए हैं। जिसके बाद प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “अगर हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश कुमार को ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक-दो कट्टा और इनकी कनपटी पर रखिए अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवाइए, ऐसे ये घोषित नहीं करेंगे।”
पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि 121 सीटों में से हम 72 सीटों पर जीत दर्ज कर रहे है। इस बार महागठबंधन का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होगा। वहीं एनडीए के घटक दलों के बीच घबराहट नजर आ रही है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह गुप्त रूप से अधिकारियों से मिलते है। कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा कि इस दौरान लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों को कागज से सील कर दिया जाता है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री गुप्त रूप से कौनसी बैठकें करते हैं?
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान को बीजेपी ने गैरजिम्मेदाराना बताया है। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि उनका बयान गैरजिम्मेदाराना है। वह जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में अस्वीकार्य है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के चुने हुए नेता हैं और उनके खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। पहले वे उन्हें विदेशी धरती पर कोसते थे, लेकिन अब वे देश के भीतर ऐसा कर रहे हैं। ये बयान उनकी हताशा और अस्थिर मानसिकता को दर्शाते हैं।
