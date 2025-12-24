Aravalli को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला: अब नए खनन पर पूरी तरह रोक, बढ़ेगा संरक्षित क्षेत्र

इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को निर्देश दिए गए हैं कि वह पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त संवेदनशील इलाकों की पहचान करे, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित हो। यह कार्य पारिस्थितिकी, भू-विज्ञान और परिदृश्य के आधार पर किया जाएगा। ICFRE पूरे अरावली के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान (MPSM) भी तैयार करेगा, जिसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और बहाली के उपाय शामिल होंगे। प्लान सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाएगा। इससे संरक्षित क्षेत्र का दायरा और बढ़ेगा।