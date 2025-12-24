Video: मंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार की, संवेदनहीनता के साथ राजभर ने उड़ाया रेप पीड़िता का मजाक

Unnao Rape Victim Protest: उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया के बाद मंत्री पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। लोगों द्वारा राजभर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनमें अब संवेदनाएं नहीं बची हैं। राजभर ने मीडिया से बात करते हुए उन्नाव रेप पीड़िता पर विवादित प्रतिक्रिया दी है। राजभर से पीड़िता को जबरन प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने पर सवाल पूछा गया था। इसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए प्रतिक्रिया दी और हंसते हुए कहा कि उसका घर तो उन्नाव में है। इस प्रतिक्रिया के बाद राजभर विवादों में घिर गए हैं और उन पर मामले की गंभीरता को कम करने के आरोप लगे।