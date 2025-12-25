भारत का समुद्र में न्यूक्लियर सबमरीन से सीक्रेट परीक्षण, चुनिंदा देशों में हुआ शामिल

Representative Image - ANI
India Tests Submarine-Launched K-4: भारत ने सबमरीन से लांच की जाने वाली मिसाइल के-4 का मंगलवार रात को सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट बंगाल की खाड़ी में अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन से किया गया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की है।
गोपनीय तरीके से किए गए इस परीक्षण को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पनडुब्बी से परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल को लांच करने की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल है।
भारत के पास जल, थल और आसमान तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। 12 मीटर लंबी यह मिसाइल ठोस ईंधन पर चलती है। इस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान और चीन के कई अहम शहर आते हैं।
डीआरडीओ ने ओडिशा की चांदीपुर रेंज में मंगलवार को एयर डिफेंस सिस्टम आकाश के नए एनजी वर्जन का सफल परीक्षण किया। सरफेस टू एयर हमला करने में सक्षम इस मिसाइल की रेंज 70 से 80 किलोमीटर है।
हवा से आने वाले खतरे को यह मिसाइल 30 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर 2.5 मैक की रफ्तार से दुश्मन की मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन को मार गिरा सकती है।
