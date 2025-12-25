भारत का समुद्र में न्यूक्लियर सबमरीन से सीक्रेट परीक्षण, चुनिंदा देशों में हुआ शामिल

India Tests Submarine-Launched K-4: भारत ने सबमरीन से लांच की जाने वाली मिसाइल के-4 का मंगलवार रात को सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट बंगाल की खाड़ी में अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन से किया गया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की है।