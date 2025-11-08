Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: तीखी बयानबाजी के बाद पटना में जब आमने-सामने हुए खेसारी और मनोज तिवारी, जानें क्या हुआ

Bihar Chunav: पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और राजद नेता खेसारी लाल यादव की मुलाकात हुई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 08, 2025

पटना एयरपोर्ट पर मिले मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव

पटना एयरपोर्ट पर मिले मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव (Photo-X @Bharatkebat)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमागहमी के बीच शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर गजब का नजारा देखने को मिला। एयरपोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और राजद नेता खेसारी लाल यादव की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिस पर सबकी नजरें टिक गई। दरअसल, एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव की मुलाकात हुई। जैसे ही खेसारी लाल ने मनोज तिवारी को देखा, वे उनकी तरफ गए और पैर छुए। 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में RJD नेता खेसारी लाल यादव मनोज तिवारी के पैर छूते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान दोनों नेता गले भी लगे और खेसारी को मनोज तिवारी ने आशीर्वाद दिया और उनकी पीठ भी थपथपाई। 

तेजस्वी का छोटा भाई हूं-खेसारी

हालांकि इससे पहले राजद नेता खेसारी लाल यादव ने बिहार चुनाव के पहले चरण को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- पहले चरण में हमें 100 में से 100 मिलेंगे। कोई और नहीं है, खेसारी के आने के बाद सरकार बदल जाएगी। मैं तेजस्वी का छोटा भाई हूं, और हमें हमेशा उनका प्यार और आशीर्वाद मिला है। 

‘NDA नेताओं को पागल कर दूंगा’

उन्होंने आगे कहा कि मैं उन सभी (एनडीए नेताओं) को चार दिनों के अंदर पागल कर दूंगा। मैं उन सभी को पागल घोषित कर दूंगा। अगर मैं बेहतर बिहार के लिए बोलता हूं, तो मुझे 'याद-मुल्ला' कहा जाता है, मुझे 'याद-मुल्ला' बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं शिक्षा और पलायन रोकने की बात करता हूं, और वे मुझे 'याद-मुल्ला' कहते हैं, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

BJP नेताओं पर साधा निशाना

छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने कहा कि BJP नेताओं में भाषा की मर्यादा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग महज प्रचार और दिखावे तक सीमित हैं, जबकि असली मुद्दा बिहार में फैली बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव है।

रवि किशन की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया

भाजपा सांसद रवि किशन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद नेता खेसारी लाल यादव ने कहा- मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ; मेरे पास आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। रवि किशन एक अमीर परिवार से थे - वे पीएचडी कर सकते थे।

उन्होंने आगे कहा, "मैं रोज़गार और पलायन की बात करता हूँ। मेरा संदेश है- धर्म के नाम पर वोट मत माँगिए; शिक्षा और रोज़गार सुनिश्चित कीजिए। मैं आस्तिक हूँ, लेकिन धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर एनडीए नेता और उनके चार 'स्टार' प्रचारक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दें कि कल से बिहार में कारखाने खुलने लगेंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं राजनीति छोड़ दूँगा।"

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: मतदान से पहले RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को नगर पालिका ने भेजा नोटिस, बड़ी वजह आई सामने
राष्ट्रीय
खेसारी लाल यादव को नगर पालिका ने भेजा नोटिस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

08 Nov 2025 02:38 pm

Hindi News / National News / Bihar Chunav: तीखी बयानबाजी के बाद पटना में जब आमने-सामने हुए खेसारी और मनोज तिवारी, जानें क्या हुआ

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘क्या वह नाचने की नौकरी देंगे?’, तेजप्रताप के बयान पर खेसारी लाल ने दिया जवाब, कहा- बाकी लोगों के साथ…

राष्ट्रीय

इंडिया-नेपाल बॉर्डर सील, 3 दिन तक ट्रेन भी बंद… बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हाई अलर्ट

Bihar News: भारत-नेपाल सीमा प्रतीकात्मक फोटो
पटना

RJD को मात देने के लिए JDU ने वोटिंग से ठीक पहले खेल दिया बड़ा ‘मास्टरस्ट्रोक’! अब क्या करेंगे तेजस्वी यादव?

राष्ट्रीय

Bihar Election: ‘बिहार में अब हैंड्स-अप नहीं, स्टार्टअप चलेगा…’ सीतामढ़ी में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी

bihar election | पीएम नरेंद्र मोदी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.