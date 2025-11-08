Bihar Chunav: तीखी बयानबाजी के बाद पटना में जब आमने-सामने हुए खेसारी और मनोज तिवारी, जानें क्या हुआ

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमागहमी के बीच शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर गजब का नजारा देखने को मिला। एयरपोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और राजद नेता खेसारी लाल यादव की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिस पर सबकी नजरें टिक गई। दरअसल, एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव की मुलाकात हुई। जैसे ही खेसारी लाल ने मनोज तिवारी को देखा, वे उनकी तरफ गए और पैर छुए।