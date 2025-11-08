Bihar Chunav: तीखी बयानबाजी के बाद पटना में जब आमने-सामने हुए खेसारी और मनोज तिवारी, जानें क्या हुआ

पटना एयरपोर्ट पर मिले मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव (Photo-X @Bharatkebat)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमागहमी के बीच शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर गजब का नजारा देखने को मिला। एयरपोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और राजद नेता खेसारी लाल यादव की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिस पर सबकी नजरें टिक गई। दरअसल, एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव की मुलाकात हुई। जैसे ही खेसारी लाल ने मनोज तिवारी को देखा, वे उनकी तरफ गए और पैर छुए।
दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में RJD नेता खेसारी लाल यादव मनोज तिवारी के पैर छूते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान दोनों नेता गले भी लगे और खेसारी को मनोज तिवारी ने आशीर्वाद दिया और उनकी पीठ भी थपथपाई।
हालांकि इससे पहले राजद नेता खेसारी लाल यादव ने बिहार चुनाव के पहले चरण को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- पहले चरण में हमें 100 में से 100 मिलेंगे। कोई और नहीं है, खेसारी के आने के बाद सरकार बदल जाएगी। मैं तेजस्वी का छोटा भाई हूं, और हमें हमेशा उनका प्यार और आशीर्वाद मिला है।
उन्होंने आगे कहा कि मैं उन सभी (एनडीए नेताओं) को चार दिनों के अंदर पागल कर दूंगा। मैं उन सभी को पागल घोषित कर दूंगा। अगर मैं बेहतर बिहार के लिए बोलता हूं, तो मुझे 'याद-मुल्ला' कहा जाता है, मुझे 'याद-मुल्ला' बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं शिक्षा और पलायन रोकने की बात करता हूं, और वे मुझे 'याद-मुल्ला' कहते हैं, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने कहा कि BJP नेताओं में भाषा की मर्यादा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग महज प्रचार और दिखावे तक सीमित हैं, जबकि असली मुद्दा बिहार में फैली बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव है।
भाजपा सांसद रवि किशन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद नेता खेसारी लाल यादव ने कहा- मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ; मेरे पास आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। रवि किशन एक अमीर परिवार से थे - वे पीएचडी कर सकते थे।
उन्होंने आगे कहा, "मैं रोज़गार और पलायन की बात करता हूँ। मेरा संदेश है- धर्म के नाम पर वोट मत माँगिए; शिक्षा और रोज़गार सुनिश्चित कीजिए। मैं आस्तिक हूँ, लेकिन धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर एनडीए नेता और उनके चार 'स्टार' प्रचारक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दें कि कल से बिहार में कारखाने खुलने लगेंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं राजनीति छोड़ दूँगा।"
