Bihar Election 2025: मतदान से पहले RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को नगर पालिका ने भेजा नोटिस, बड़ी वजह आई सामने

नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि वे मीरा रोड स्थित बंगले के बाहर लगे लोहे का एंगल और शेड को तुरंत हटाए। अगर खेसारी लाल यादव खुद से इसे नहीं हटाएंगे तो नगर पालिका द्वारा इसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसका खर्च भी खेसारी लाल से लिया जाएगा। बता दें कि यह नोटिस 3 नवंबर को जारी किया गया था।