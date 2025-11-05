Bihar Election 2025: मतदान से पहले RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को नगर पालिका ने भेजा नोटिस, बड़ी वजह आई सामने

खेसारी लाल यादव को नगर पालिका ने भेजा नोटिस (Photo-IANS)
बिहार में छपरा विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन दिनों खेसारी लाल चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इसी बीच उनको महाराष्ट्र की मीरा भायंदर महानगर पालिका ने नोटिस भेजा है। नोटिस में राजद नेता को मीरा रोड स्थित बंगले में अवैध काम करने की बात कही गई है।
नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि वे मीरा रोड स्थित बंगले के बाहर लगे लोहे का एंगल और शेड को तुरंत हटाए। अगर खेसारी लाल यादव खुद से इसे नहीं हटाएंगे तो नगर पालिका द्वारा इसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसका खर्च भी खेसारी लाल से लिया जाएगा। बता दें कि यह नोटिस 3 नवंबर को जारी किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजद नेता खेसारी लाल यादव का मीरा रोड स्थित बंगला अभी बंद है, क्योंकि उनका पूरा परिवार चुनाव प्रचार के लिए बिहार गए हुए हैं। वहीं नगर निगम द्वारा जारी किए गए इस नोटिस का समय बिहार चुनाव के साथ मेल खाता है। कई लोग इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई भी मान रहे हैं।
बता दें कि अक्टूबर में अभिनेता खेसारी लाल यादव ने राजद की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी में शामिल होने के बाद, खेसाली लाल यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ एक तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि वह बिहार के छपरा से चुनाव लड़ेंगे।
खेसारी लाल यादव के छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के कारण यह हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। बीजेपी ने छोटी कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। यह सीट कितनी हाई प्रोफाइल है इस बात का पता इस चीज से चलता है कि पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली की थी।
