Bihar Election 2025: महागठबंधन के सत्ता में आने पर 25 लाख का मिलेगा मुफ्त इलाज, प्रियंका गांधी ने किया बड़ा वादा

वाल्मीकि नगर में सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा- यहीं से महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी भड़काई थी, जो इस क्षेत्र के किसानों से प्रेरित थी। अपार औपनिवेशिक उत्पीड़न और संघर्ष के बावजूद, उन्होंने गांधी को लड़ने के लिए प्रेरित किया, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने और साम्राज्य को हराने के लिए उनके साथ खड़े रहे। इस क्षेत्र से, विशेष रूप से चंपारण से, आपके कई पूर्वजों ने इस संघर्ष में भाग लिया और कई लोगों ने जाति या धर्म की परवाह किए बिना स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।