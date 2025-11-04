Bihar Election 2025: चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मैदान से हटे मुकेश सहनी के भाई, बड़ी वजह आई सामने

चुनावी मैदान से हटे मुकेश सहनी के भाई (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार को चुनाव प्रचार थम गया। इस चरण में प्रदेश की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच सभी पार्टियों के नेताओं ने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बड़ा खेला हो गया।
बता दें कि इस बार वीआईपी महागठबंधन का घटक दल है। VIP प्रमुख मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनावी मैदान से हट गए हैं। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान किया हैं। संतोष सहनी गौड़ा बरौम सीट से VIP प्रत्याशी हैं।
गौड़ा बरौम सीट से राजद ने अफलज अली को प्रत्याशी बनाया हैं। VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, "कभी-कभी अपने लक्ष्य के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने गौड़ा बौराम और बेहतर बिहार के हित में बड़ा त्याग करने का फैसला लिया है। इसी भावना के साथ हमने राजद प्रत्याशी अफलज अली को समर्थन देने का निर्णय लिया है।"
बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इस सीट पर अपने भाई के लिए काफी मेहनत कर रहे थे। इस सीट पर अफजल अली के अलावा AIMIM और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी भी मुस्लिम हैं। महागठबंधन को डर था कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसलिए VIP प्रत्याशी संतोष सहनी ने चुनावी मैदान से हटने का फैसला लिया।
दरअसल, लालू और तेजस्वी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले अफजल अली को सिंबल दे दिया था, लेकिन बाद में यह सीट वीआईपी के खाते में चली गई थी। इसके बाद तेजस्वी ने अफजल से मैदान से हटने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। चुनाव का पर्चा सही होने पर अफलज को राजद का चुनाव चिन्ह भी मिल गया।
बताया जा रहा था कि इस सीट से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। मुकेश सहनी को मीडिया को यही कहकर दरभंगा गए थे कि वे पर्चा भर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने अपने भाई संतोष सहनी से पर्चा भरवाया था।
