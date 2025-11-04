Bihar Election 2025: चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मैदान से हटे मुकेश सहनी के भाई, बड़ी वजह आई सामने

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार को चुनाव प्रचार थम गया। इस चरण में प्रदेश की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच सभी पार्टियों के नेताओं ने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बड़ा खेला हो गया।