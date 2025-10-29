Bihar Election 2025: दरभंगा से अमित शाह ने राजद-कांग्रेस पर साधा निशाना, घोटालों का किया जिक्र

चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने धारा 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, लालू एंड कंपनी धारा 370 को 70 साल से बचा कर बैठी थी। उन्होंने आगे कहा कि 5 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक समय था जब भारत की भूमि को आतंकी लहूलुहान करके चले जाते थे। लेकिन हमने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के घर में घुस कर सफाई की।