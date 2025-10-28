Patrika LogoSwitch to English

महागठबंधन ने घोषणा पत्र को दिया ‘तेजस्वी प्रण’ नाम, जानें क्या-क्या किया ऐलान

बिहार में दो चरणों में मतदान होगा। मंगलवार को महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Oct 28, 2025

महागठबंधन ने घोषणा पत्र किया जारी (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसका नाम 'तेजस्वी प्रण' दिया गया है। घोषणा पत्र के कवर फोटो पर महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का फोटो छपा है और बिहार का तेजस्वी प्रण लिखा हुआ है। इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के अन्य नेता भी मौजूद थे। 

घोषणा पत्र में महागठबंधन ने किए ये वादे

  • 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी
  • महिलाओं को माई बहिन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे
  • 20 महीने के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी
  • दिव्यांगों को हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी
  • प्रतियोगी परीक्षा फॉर्म की फीस माफ
  • जीविका CM दीदियों को नियमित किया जाएगा
  • जीविका कैडर की दीदियों को 2000 रूपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा
  • आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे
  • 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी
  • प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा

‘बिहार के लिए महागठबंधन गंभीर’

महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा- सबसे पहले महागठबंधन ने सीएम उम्मीदवार घोषित किया और अब मेनिफेस्टो लॉन्च किया है। उन्होंने कहा- ये दिखाता है, कौन बिहार के लिए गंभीर है और कौन प्रदेश के लिए सोच रहा है। सरकार बनते ही पहले दिन से बिहार के लिए क्या करना है, इस बारे में सिर्फ महागठबंधन विचार कर रहा है। 

उन्होंने कहा कि मैं सभी साथियों और मेनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रदेश के हर वर्ग से बात की, उनके मुद्दे समझे, मेनिफेस्टो बनाया और बेहद पावन दिन इसे रिलीज कर रहे हैं।

एक नया बिहार बनाना है-तेजस्वी यादव

इस दौरान महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा- हमें न केवल बिहार में सरकार बनानी है, बल्कि एक नया बिहार भी बनाना है। महागठबंधन ने बिहार के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। 

क्या बोले तेजस्वी यादव

उन्होंने कहा- अगर आप एनडीए नेताओं के भाषणों को सुनेंगे तो सिर्फ नकारात्मकता है। कोई भी बिहार को आगे कैसे ले जाए, इस पर कुछ नहीं बोल रहा है।

नीतीश कुमार को लेकर कही ये बात

तेजस्वी यादव ने कहा- नीतीश कुमार एनडीए में कठपुतली की तरह हैं। बीजेपी सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं बनेंगे। चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इंडिया गठबंधन ने मुझे सीएम चेहरा घोषित किया है, लेकिन एनडीए ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषित नहीं किया है कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा। 

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

28 Oct 2025 05:41 pm

Published on:

28 Oct 2025 05:01 pm

Hindi News / National News / महागठबंधन ने घोषणा पत्र को दिया ‘तेजस्वी प्रण’ नाम, जानें क्या-क्या किया ऐलान

