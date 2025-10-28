महागठबंधन ने घोषणा पत्र को दिया ‘तेजस्वी प्रण’ नाम, जानें क्या-क्या किया ऐलान

तेजस्वी यादव ने कहा- नीतीश कुमार एनडीए में कठपुतली की तरह हैं। बीजेपी सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं बनेंगे। चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इंडिया गठबंधन ने मुझे सीएम चेहरा घोषित किया है, लेकिन एनडीए ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषित नहीं किया है कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा।