महागठबंधन ने घोषणा पत्र को दिया ‘तेजस्वी प्रण’ नाम, जानें क्या-क्या किया ऐलान

महागठबंधन ने घोषणा पत्र किया जारी (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसका नाम 'तेजस्वी प्रण' दिया गया है। घोषणा पत्र के कवर फोटो पर महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का फोटो छपा है और बिहार का तेजस्वी प्रण लिखा हुआ है। इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के अन्य नेता भी मौजूद थे।
महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा- सबसे पहले महागठबंधन ने सीएम उम्मीदवार घोषित किया और अब मेनिफेस्टो लॉन्च किया है। उन्होंने कहा- ये दिखाता है, कौन बिहार के लिए गंभीर है और कौन प्रदेश के लिए सोच रहा है। सरकार बनते ही पहले दिन से बिहार के लिए क्या करना है, इस बारे में सिर्फ महागठबंधन विचार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि मैं सभी साथियों और मेनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रदेश के हर वर्ग से बात की, उनके मुद्दे समझे, मेनिफेस्टो बनाया और बेहद पावन दिन इसे रिलीज कर रहे हैं।
इस दौरान महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा- हमें न केवल बिहार में सरकार बनानी है, बल्कि एक नया बिहार भी बनाना है। महागठबंधन ने बिहार के लिए संकल्प पत्र जारी किया है।
उन्होंने कहा- अगर आप एनडीए नेताओं के भाषणों को सुनेंगे तो सिर्फ नकारात्मकता है। कोई भी बिहार को आगे कैसे ले जाए, इस पर कुछ नहीं बोल रहा है।
तेजस्वी यादव ने कहा- नीतीश कुमार एनडीए में कठपुतली की तरह हैं। बीजेपी सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं बनेंगे। चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इंडिया गठबंधन ने मुझे सीएम चेहरा घोषित किया है, लेकिन एनडीए ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषित नहीं किया है कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग