Bihar Election 2025: NDA की सरकार बनने पर बदल जाएगा इस शहर का नाम, CM योगी ने किया ऐलान

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा ने रामभक्तों पर गोलियां चलाईं, अयोध्या को खून से लथपथ कर दिया। हम ही डटे रहे। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक अयोध्या में आखिरकार भव्य राम मंदिर बन ही गया। अब सीतामढ़ी में माता सीता जानकी मंदिर का भी निर्माण होगा, जिसकी नींव रखी जाएगी और काम शुरू होगा। अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। 6,155 करोड़ रुपये की लागत से एक चार लेन वाली सड़क भी बनाई जा रही है।