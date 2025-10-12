Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, जानें कब होगी घोषणा

Bihar Chunav: कांग्रेस नेता शकील अहमद कहा- विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन एकजुट है। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 12, 2025

महागठबंधन में सोमवार को होगी सीट शेयरिंग की घोषणा (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में दलों के बीच सीट बंटवारा नहीं हुआ है। महागबंधन में सीटों शेयरिंग का ऐलान कब होगा, इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा- हम कल सीटों के बंटवारे की घोषणा करेंगे। सोमवार को एक बैठक होगी और सब कुछ अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 

‘महागठबंधन एकजुट है’

कांग्रेस नेता शकील अहमद ने यह भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन एकजुट है। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में मौजूदा भ्रष्ट सरकार का जाना तय है। 

दिल्ली के लिए रवाना हुए मुकेश सहनी

बता दें कि सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा- महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ है, क्योंकि सारे डॉक्टर दिल्ली में मौजूद हैं, इसलिए वे वहीं जा रहे हैं। दिल्ली में ही सही इलाज होगा। वे सही इलाज कराकर ही वापस लौटेंगे।

क्या मुकेश सहनी है नाराज

दरअसल,इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी नाराज चल रहे है। यही वजह है कि अब तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने लालू और तेजस्वी का ऑफर ठुकरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी की बैठक में यह तय किया गया कि महागठबंधन में नहीं जाना है। बताया जा रहा है कि पारस को राजद ने चार सीटों का ऑफर दिया था, जो उनके लिए काफी नहीं है। 

NDA में हुआ सीट बंटवारा

एक तरफ जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी तक पेच फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है। इस चुनाव में जदयू और भाजपा 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जबकि लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें और आरएलएम एवं हम को 6-6 सीटें मिली हैं।

ये भी पढ़ें

Jammu Kashmir Politics: नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का टूटेगा गठबंधन! बड़ी वजह आई सामने
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

12 Oct 2025 09:11 pm

Published on:

12 Oct 2025 08:59 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, जानें कब होगी घोषणा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

तालिबान का स्वागत, लेकिन देश के मुसलमानों का…पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

राष्ट्रीय

मुत्तकी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को मिली जगह, पिछली बार न बुलाने पर कही ये बात

Afghan FM Muttaqi India Visit
राष्ट्रीय

Jammu Kashmir Politics: नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का टूटेगा गठबंधन! बड़ी वजह आई सामने

राष्ट्रीय

‘सरकारी संस्थाओं में RSS की गतिविधियों पर लगना चाहिए बैन’, CM को पत्र लिख किसने की ये मांग

राष्ट्रीय

रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए… दुर्गापुर गैंगरेप पर सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान, जानें और क्या कहा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.