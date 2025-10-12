बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, जानें कब होगी घोषणा

दरअसल,इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी नाराज चल रहे है। यही वजह है कि अब तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने लालू और तेजस्वी का ऑफर ठुकरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी की बैठक में यह तय किया गया कि महागठबंधन में नहीं जाना है। बताया जा रहा है कि पारस को राजद ने चार सीटों का ऑफर दिया था, जो उनके लिए काफी नहीं है।