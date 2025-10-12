बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, जानें कब होगी घोषणा

महागठबंधन में सोमवार को होगी सीट शेयरिंग की घोषणा (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में दलों के बीच सीट बंटवारा नहीं हुआ है। महागबंधन में सीटों शेयरिंग का ऐलान कब होगा, इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा- हम कल सीटों के बंटवारे की घोषणा करेंगे। सोमवार को एक बैठक होगी और सब कुछ अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
कांग्रेस नेता शकील अहमद ने यह भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन एकजुट है। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में मौजूदा भ्रष्ट सरकार का जाना तय है।
बता दें कि सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा- महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ है, क्योंकि सारे डॉक्टर दिल्ली में मौजूद हैं, इसलिए वे वहीं जा रहे हैं। दिल्ली में ही सही इलाज होगा। वे सही इलाज कराकर ही वापस लौटेंगे।
दरअसल,इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी नाराज चल रहे है। यही वजह है कि अब तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने लालू और तेजस्वी का ऑफर ठुकरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी की बैठक में यह तय किया गया कि महागठबंधन में नहीं जाना है। बताया जा रहा है कि पारस को राजद ने चार सीटों का ऑफर दिया था, जो उनके लिए काफी नहीं है।
एक तरफ जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी तक पेच फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है। इस चुनाव में जदयू और भाजपा 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जबकि लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें और आरएलएम एवं हम को 6-6 सीटें मिली हैं।
