Jammu Kashmir Politics: नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का टूटेगा गठबंधन! बड़ी वजह आई सामने

Jammu Kashmir Politics: श्रीनगर में रविवार को जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हमीद कर्रा की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि पार्टी को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के साथ अपने गठबंधन से बाहर निकल जाना चाहिए। दरअसल, यह बैठक राज्यसभा चुनाव के लिए NC द्वारा उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद हुई है।