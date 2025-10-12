Patrika LogoSwitch to English

Jammu Kashmir Politics: नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का टूटेगा गठबंधन! बड़ी वजह आई सामने

Rajya Sabha Election: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीन राज्यसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि चौथी सीट कांग्रेस को देने की बात कही।

2 min read

जम्मू

image

Ashib Khan

Oct 12, 2025

श्रीनगर में कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक (Photo-IANS)

Jammu Kashmir Politics: श्रीनगर में रविवार को जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हमीद कर्रा की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि पार्टी को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के साथ अपने गठबंधन से बाहर निकल जाना चाहिए। दरअसल, यह बैठक राज्यसभा चुनाव के लिए NC द्वारा उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद हुई है।

NC ने चौथी सीट देने की कही बात

बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीन राज्यसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि चौथी सीट कांग्रेस को देने की बात कही। दरअसल, इस सीट पर बीजेपी को स्पष्ट बढ़त है। चौथी राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के पास 28 वोट हैं जबकि NC-कांग्रेस गठबंधन के पास 24 वोट हैं।

BJP ने सतपाल शर्मा को बनाया प्रत्याशी

बीजेपी ने इस सीट के लिए सतपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यदि बीजेपी विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो सतपाल शर्मा की जीत निश्चित है। यह सीट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित मानी जा रही है। 

कांग्रेस ने किया इनकार

यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को ऑफर की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे जोखिम भरी सीट बताते हुए एक सुरक्षित सीट देने की अपील की। बताया जा रहा है कि NC ने तीनों सीटों में से एक भी देने की बात नहीं की। 

भविष्य की रणनीति को लेकर हुई बैठक

इसके बाद श्रीनगर में कांग्रेस ने भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए अपने सभी विधायकों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी के सभी नेताओं ने अपनी बात रखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक के दौरान इस बात पर आम सहमति बनी कि पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन से बाहर हो जाना चाहिए।

NC-BJP ने किसे बनाया प्रत्याशी

बता दें कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों पर चुनाव होने है। इन सीटों के लिए 24 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने रविवार को विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि पार्टी ने राकेश महाजन, सतपाल शर्मा और गुलाम मोहम्मद मीर को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा NC ने चौधरी मुहम्मद रज्जान, शम्मी ओबेरॉय और सज्जाद अहमद के नाम का ऐलान किया है। 

