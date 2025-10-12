‘सरकारी संस्थाओं में RSS की गतिविधियों पर लगना चाहिए बैन’, CM को पत्र लिख किसने की ये मांग

उन्होंने कहा- आरएसएस द्वारा प्रचारित कट्टरपंथी विचारधारा ने आज ऐसा माहौल बना दिया है जहां न्यायपालिका के शीर्ष पर जूते फेंके जा रहे हैं और बाबासाहेब आंबेडकर का अपमान करने की मानसिकता विकसित हो गई है। खड़गे ने कहा- संविधान ही हमें संविधान के मूल्यों को कमजोर करने वाली विभाजनकारी ताकतों को उभारने पर दबाने की शक्ति और अधिकार देता है।