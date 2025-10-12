Patrika LogoSwitch to English

‘सरकारी संस्थाओं में RSS की गतिविधियों पर लगना चाहिए बैन’, CM को पत्र लिख किसने की ये मांग

प्रियांक खड़गे ने कहा- आरएसएस जैसी विभाजनकारी ताकतें लोगों के मन में नफरत का बीज बो रही हैं...

2 min read

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Oct 12, 2025

RSS की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग (Photo-IANS)

कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने सीएम सिद्धारमैया से सरकारी संस्थानों और सुविधाओं के अंदर आरएसएस की सभी प्रकार की गतिविधियों पर बैन लगाने की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि यह देश की एकता और संविधान की भावना के खिलाफ है। इसको लेकर मंत्री खड़गे ने सीएम सिद्धारमैया को एक पत्र भी लिखा है। 

खड़गे ने क्या लिखा

मंत्री प्रियांक खड़गे ने सीएम सिद्धारमैया को लिखे पत्र में कहा- RSS सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सार्वजनिक मैदानों में भी अपनी शाखाएं चला रहा है, जहां नारे लगाए जाते हैं और बच्चों व युवाओं के मन में नकारात्मक विचार भरे जाते हैं।

मीडिया के साथ साझा किया पत्र

बता दें कि मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा लिखे गए पत्र को सीएम कार्यालय ने रविवार को मीडिया के साथ साझा किया। खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस जैसी विभाजनकारी ताकतें लोगों के मन में नफरत का बीज बो रही हैं और इसलिए देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाना आवश्यक है।

लोगों पर पड़ता है हानिकारक प्रभाव

उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस की अनुमति के बिना, लाठी-डंडा लेकर आक्रामक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिससे मासूम बच्चों और युवाओं पर हानिकारक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है। 

सरकार से गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग

कर्नाटक सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए खड़गे ने कहा कि RSS को किसी भी सरकारी स्कूल या पार्कों और मंदिरों जैसे सार्वजनिक स्थानों के अंदर 'शाखा' सहित अन्य गतिविधियां आयोजित करने से रोका जाना चाहिए।

उन्होंने कहा- आरएसएस द्वारा प्रचारित कट्टरपंथी विचारधारा ने आज ऐसा माहौल बना दिया है जहां न्यायपालिका के शीर्ष पर जूते फेंके जा रहे हैं और बाबासाहेब आंबेडकर का अपमान करने की मानसिकता विकसित हो गई है। खड़गे ने कहा- संविधान ही हमें संविधान के मूल्यों को कमजोर करने वाली विभाजनकारी ताकतों को उभारने पर दबाने की शक्ति और अधिकार देता है।

12 Oct 2025 04:45 pm

Hindi News / National News / ‘सरकारी संस्थाओं में RSS की गतिविधियों पर लगना चाहिए बैन’, CM को पत्र लिख किसने की ये मांग

