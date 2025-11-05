Bihar Election 2025: मतदान से पहले राहुल गांधी ने बिहार के Gen-Z से की अपील, कहा- कल का दिन सिर्फ…

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संदेश की शुरुआत ही भावुक रही: 'बिहार के मेरे युवा साथियों, मेरे Gen-Z भाइयों और बहनों, कल का दिन सिर्फ मतदान का दिन नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का दिन है।' उन्होंने पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, 'यह सिर्फ आपका अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।' राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 'भयंकर वोट चोरी' का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने दावा किया कि 25 लाख फर्जी वोट डाले गए। उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया, जहां 'इन लोगों ने जनता की आवाज दबाने की कोशिश की।' अब बिहार पर नजर होने की चेतावनी देते हुए कहा, 'कल बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचिए, महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दीजिए। बूथ पर हर साजिश पर सतर्क रहिए।'