TCS इंजीनियर को 4 साल बाद मिला महज 422 रुपये मासिक इंक्रीमेंट, सोशल मीडिया पर शेयर की दर्दभरी कहानी

TCS इंजीनियर की दर्दभरी कहानी (फाइल फोटो)
भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) पर एक पूर्व कर्मचारी ने सैलरी हाइक को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। चार साल से ज्यादा सेवा के बाद 2025 के लिए मात्र 422 रुपये मासिक का इंक्रीमेंट मिलने पर उन्होंने रेडिट पर अपनी सैलरी स्लिप शेयर की, जो 'r/IndianWorkplace' सबरेडिट पर वायरल हो गई। पोस्ट को 5,000 से ज्यादा अपवोट्स मिले, और हजारों यूजर्स ने अपनी समान कहानियां साझा कीं। कर्मचारी ने इसे 'टॉक्सिक कल्चर और पीनट्स पे' का प्रतीक बताया, साथ ही अन्य आईटी प्रोफेशनल्स को 'एक्जिट प्लान' बनाने की सलाह दी।
कर्मचारी ने 2021 में टीसीएस जॉइन किया था। पहले दो साल सपोर्ट प्रोजेक्ट पर गुजरे, जहां मैनेजर्स की चिल्लाहट, माइक्रोमैनेजमेंट और अपमान आम थे। उन्होंने लिखा, “बाहर निकलने की कोशिश पर अपमानित किया जाता। उम्मीद है कर्मा उन हायर-अप्स तक पहुंचे।” अगले दो साल डेवलपमेंट रोल में बीते, जो 'बेहतर लर्निंग' तो थे लेकिन 'कुछ खास नहीं'। मुख्य शिकायत सैलरी से थी-ग्राउंडवर्क और प्रेशर के बावजूद रिवार्ड प्रयास से मेल नहीं खाता। इस साल का 422 रुपये का हाइक, जो छह महीने लेट आया, उन्हें 'रियल ब्लो' लगा। उन्होंने खुद को दोष देते हुए कहा, “यह मेरी गलती है। चार साल रहना खराब फैसला था। आईटी में स्टक फील कर रहे हैं, तो यह वेक-अप कॉल है।”
पोस्ट में 2024-25 के अप्रेजल लेटर की स्क्रीनशॉट शेयर की गई। कर्मचारी ने फ्रेशर्स को चेतावनी दी, “अवसरों पर रिसर्च करें, अपनी वैल्यू जानें, लर्निंग जारी रखें और जरूरत पड़े तो एक्जिट प्लान बनाएं।” चार साल में न्यूनतम ग्रोथ का संकेत दिया, लेकिन स्पष्ट आंकड़े नहीं दिए। उन्होंने कहा, “आईटी प्रोस कहीं डबल-ट्रिपल सैलरी के लिए जंप कर रहे, यहां पीनट्स मिल रहे।”
यूजर्स ने जमकर कमेंट्स किए। एक ने कहा, “दो बार 12% से कम या एक बार 8% से कम हाइक हो तो स्विच करो।” दूसरे ने शेयर किया, “चार साल में 7 LPA से 21 LPA पहुंचा।” तीसरे ने लिखा, “सैलरी स्लिप देख रोया, लेकिन तीन महीने में बेहतर ऑफर मिला। वेट न करें, हायरिंग सीजन है-अप्लाई करें।” पोस्टर की अकाउंटेबिलिटी की तारीफ हुई।
टीसीएस ने बयान जारी कर कहा, “इंडिविजुअल केस पर कमेंट नहीं करते। अनाम यूजर के फैक्ट्स एक्यूरेट नहीं लगते।” कंपनी ने सितंबर 2025 से प्रभावी इंक्रीमेंट्स की घोषणा की, जिसमें 80% से ज्यादा कर्मचारियों (लगभग 4.5 लाख) को 4.5% से 7% औसत हाइक मिला। हाई परफॉर्मर्स को डबल-डिजिट बढ़ोतरी हुई। यह अप्रेजल अप्रैल के बाद पांच महीने लेट था। हालांकि, कंपनी ने 12,000 मिड-सीनियर लेवल कर्मचारियों की छंटनी भी की, जो ग्लोबल डिमांड और AI प्रभाव से जुड़ी है।
