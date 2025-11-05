TCS इंजीनियर को 4 साल बाद मिला महज 422 रुपये मासिक इंक्रीमेंट, सोशल मीडिया पर शेयर की दर्दभरी कहानी

कर्मचारी ने 2021 में टीसीएस जॉइन किया था। पहले दो साल सपोर्ट प्रोजेक्ट पर गुजरे, जहां मैनेजर्स की चिल्लाहट, माइक्रोमैनेजमेंट और अपमान आम थे। उन्होंने लिखा, “बाहर निकलने की कोशिश पर अपमानित किया जाता। उम्मीद है कर्मा उन हायर-अप्स तक पहुंचे।” अगले दो साल डेवलपमेंट रोल में बीते, जो 'बेहतर लर्निंग' तो थे लेकिन 'कुछ खास नहीं'। मुख्य शिकायत सैलरी से थी-ग्राउंडवर्क और प्रेशर के बावजूद रिवार्ड प्रयास से मेल नहीं खाता। इस साल का 422 रुपये का हाइक, जो छह महीने लेट आया, उन्हें 'रियल ब्लो' लगा। उन्होंने खुद को दोष देते हुए कहा, “यह मेरी गलती है। चार साल रहना खराब फैसला था। आईटी में स्टक फील कर रहे हैं, तो यह वेक-अप कॉल है।”