बिहार चुनाव 2025: मोबाइल पर ई-वोटर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

पहले चरण की हाई-प्रोफाइल सीटें सुर्खियों में हैं। राघोपुर से RJD नेता तेजस्वी यादव मैदान में हैं, जबकि महुआ से उनके भाई तेज प्रताप यादव नए संगठन जन सुराज पार्टी के टिकट पर उतर रहे हैं। तारापुर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी BJP के दांव पर हैं। अन्य सीटों में अलीनगर से गायिका मैथिली ठाकुर (BJP), लखीसराय से स्पीकर विजय कुमार सिन्हा (BJP) और रघुनाथपुर से RJD के ओसामा शहाबुद्दीन (दिवंगत गैंगस्टर शहाबुद्दीन के बेटे) की टक्कर देखने लायक है। NDA (JD(U)-BJP) और महागठबंधन (RJD-कांग्रेस-वाम) के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला जोड़ रही है।