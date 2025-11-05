Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: मोबाइल पर ई-वोटर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Bihar Election: मतदान केंद्र पर पहचान साबित करने के लिए वैध ID लाना अनिवार्य है, जो वोटर लिस्ट से मेल खाए। आधार, पैन, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 05, 2025

e-voter card

ई-वोटर कार्ड (फाइल फोटो)

How To Download E-Voter Card: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान गुरुवार, 6 नवंबर को होने जा रहा है। 243 सदस्यीय सदन के लिए 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को बाकी 122 सीटों पर होगा। मतगणना 14 नवंबर को। प्रचार मंगलवार शाम थम चुका है, और सत्ताधारी NDA व विपक्षी महागठबंधन ने आखिरी पल तक मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कड़ी सुरक्षा के बीच 7.4 करोड़ मतदाता भाग लेंगे, जिनमें 14 लाख पहली बार वोट डालने वाले युवा शामिल हैं।

हाई-प्रोफाइल सीटों पर नजर

पहले चरण की हाई-प्रोफाइल सीटें सुर्खियों में हैं। राघोपुर से RJD नेता तेजस्वी यादव मैदान में हैं, जबकि महुआ से उनके भाई तेज प्रताप यादव नए संगठन जन सुराज पार्टी के टिकट पर उतर रहे हैं। तारापुर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी BJP के दांव पर हैं। अन्य सीटों में अलीनगर से गायिका मैथिली ठाकुर (BJP), लखीसराय से स्पीकर विजय कुमार सिन्हा (BJP) और रघुनाथपुर से RJD के ओसामा शहाबुद्दीन (दिवंगत गैंगस्टर शहाबुद्दीन के बेटे) की टक्कर देखने लायक है। NDA (JD(U)-BJP) और महागठबंधन (RJD-कांग्रेस-वाम) के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला जोड़ रही है।

मतदान के लिए जरूरी दस्तावेज

मतदान केंद्र पर पहचान साबित करने के लिए वैध ID लाना अनिवार्य है, जो वोटर लिस्ट से मेल खाए। आधार, पैन, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। लेकिन डिजिटल युग में ई-वोटर कार्ड (ई-ईपीआईसी) सबसे सुविधाजनक है। चुनाव आयोग (ECI) ने इसे मोबाइल पर डाउनलोड करने की सुविधा दी है, जो कागजी कार्ड की तरह मान्य है।

मोबाइल पर ई-वोटर कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स

  • पोर्टल पर जाएं: ECI के मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर लॉगिन करें।
  • ई-ईपीआईसी चुनें: होमपेज पर 'ई-ईपीआईसी डाउनलोड' विकल्प पर क्लिक करें।
  • लॉगिन करें: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईपीआईसी नंबर या ईमेल से लॉगिन करें। नए यूजर साइन अप करें।
  • डिटेल्स भरें: ईपीआईसी नंबर या फॉर्म रेफरेंस नंबर डालें, राज्य चुनें और 'खोजें' पर क्लिक करें।
  • ओटीपी वेरिफाई: मोबाइल पर आए ओटीपी दर्ज कर 'सत्यापित करें' दबाएं।
  • डाउनलोड: सफल होने पर 'डाउनलोड ई-ईपीआईसी' बटन से PDF सेव करें। यह QR कोड के साथ वैलिड है।

ईपीआईसी नंबर कैसे ढूंढें?

याद न हो तो https://electoralsearch.eci.gov.in पर नाम, पिता का नाम और जिला दर्ज करें। मैचिंग डिटेल्स दिखेंगी, वहां से डाउनलोड। बिहार CEO वेबसाइट https://ceobihar.nic.in से मतदान केंद्र चेक करें।

चुनावी माहौल गरम

NDA विकास व सुशासन का दावा कर रहा, जबकि विपक्ष बेरोजगारी व पलायन पर हमलावर है। राहुल गांधी की 'वोट चोरी' टिप्पणी ने विवाद बढ़ाया। ECI ने स्पेशल रिवीजन से वोटर लिस्ट साफ की। पहले चरण में 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाता जागरूक रहें, लोकतंत्र की ताकत बढ़ाएं।

Published on:

05 Nov 2025 07:20 pm

बिहार चुनाव 2025: मोबाइल पर ई-वोटर कार्ड कैसे डाउनलोड करें, स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

