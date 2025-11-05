Google का यह कर्मचारी 3 महीने तक कार में क्यों सोया, उसकी आपबीती जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

नौकरी मिली, लेकिन रहने की समस्या जस की तस। सांता बारबरा में उनका लीज चार महीने बाकी था, जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं था। Bay Area में एक बेडरूम अपार्टमेंट का मीडियन किराया $3,600 प्रति माह (भारतीय रुपये में करीब 3,19,212) था। दो किराए एक साथ देना नामुमकिन है। फिर दिमाग में आइडिया आया, 'क्या मुझे पूरे अपार्टमेंट की जरूरत है?' गूगल कैंपस में मुफ्त खाना, जिम, शावर और लॉन्ड्री की सुविधा थी। बस एक समस्या थी-उनके पास मोटरसाइकिल थी, कार नहीं। नौकरी शुरू होने से पहले एक महीने में उन्होंने कार खरीद ली।