Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Google का यह कर्मचारी 3 महीने तक कार में क्यों सोया, उसकी आपबीती जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

Google Employee: गूगल में नौकरी करने के लिए एक कर्मचारी को तीन महीने तक कार में ही सोना पड़ा। इस कर्मचारी की आपबीती सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 05, 2025

Google Office

गूगल ऑफिस (फाइल फोटो)

Google Employee: गूगल में नौकरी पाना सपना होता है, लेकिन एक कर्मचारी ने इसे सच करने के लिए जो कीमत चुकाई, उसकी कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। 2019 में गूगल में कॉन्ट्रैक्ट रोल पाने वाले इस युवा ने तीन महीने तक अपनी कार में सोकर गुजारे, क्योंकि Bay Area का किराया उसके लिए आसमान छू रहा था।

इंटरव्यू में झूठ, नौकरी पक्की

सांता बारबरा में रहने वाले इस कर्मचारी ने गूगल के हायरिंग मैनेजर से कहा, 'मेरे Bay Area में परिवार है, मैं लोकल काम कर सकता हूं।' सच यह था कि वे माउंटेन व्यू स्थित गूगल मुख्यालय से 300 मील दूर रहते थे। AI फील्ड में बढ़ते अवसरों के बीच यह नौकरी उनके लिए ब्रेक थी। उन्होंने सोचा, 'पहले नौकरी पक्की कर लूं, रहने का इंतजाम बाद में देखूंगा।'

किराया असंभव, कार बना घर

नौकरी मिली, लेकिन रहने की समस्या जस की तस। सांता बारबरा में उनका लीज चार महीने बाकी था, जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं था। Bay Area में एक बेडरूम अपार्टमेंट का मीडियन किराया $3,600 प्रति माह (भारतीय रुपये में करीब 3,19,212) था। दो किराए एक साथ देना नामुमकिन है। फिर दिमाग में आइडिया आया, 'क्या मुझे पूरे अपार्टमेंट की जरूरत है?' गूगल कैंपस में मुफ्त खाना, जिम, शावर और लॉन्ड्री की सुविधा थी। बस एक समस्या थी-उनके पास मोटरसाइकिल थी, कार नहीं। नौकरी शुरू होने से पहले एक महीने में उन्होंने कार खरीद ली।

तीन महीने का संघर्ष

कार अब उनका घर बन गई। दिन में काम, रात में पार्किंग में सोना। गोपनीयता नाममात्र, सुरक्षा का डर, लेकिन नौकरी बची रहे-यही मकसद था। वे बताते हैं, 'मैंने खुद से वादा किया था कि यह अस्थायी है। गूगल में एंट्री मिल जाए, तो करियर बन जाएगा।' तीन महीने तक कार में सोना आसान नहीं था। ठंड, शोर, नींद की कमी – हर दिन नई जंग।

सच हुआ सपना

आखिरकार लीज खत्म हुई और वे Bay Area में शिफ्ट हुए। आज वे स्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन उस दौर को याद कर कहते हैं, 'ने जो झूठ बोला, वह गलत था। लेकिन अगर आज लौटकर देखूं, तो शायद वही झूठ मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट बना।'

ये भी पढ़ें

क्या शादी में मिले गिफ्ट्स पर भी टैक्स लगता है? जानिए इनकम टैक्स के नियम
कारोबार
Tax on Marriage Gifts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Nov 2025 06:38 pm

Published on:

05 Nov 2025 06:37 pm

Hindi News / World / Google का यह कर्मचारी 3 महीने तक कार में क्यों सोया, उसकी आपबीती जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

जोहरान ममदानी का भारत के इस शहर से क्या है कनेक्शन

Zohran Mamdani Odisha Roots
राष्ट्रीय

14 भारतीय हिंदुओं को पाकिस्तान ने इस खास अवसर पर नहीं दी एंट्री, कहा – “तुम सिख नहीं हो”

14 Indian Hindus denied entry in Pakistan
विदेश

अब पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे GenZ, सरकार और सेना के खिलाफ शुरु किया आंदोलन

protest in pakistan
विदेश

जोहरान ममदानी: न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन कर रचा इतिहास, इस्लामिक देशों के लिए नई उम्मीद

Zohran Mamdani
विदेश

गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की बचत के 1.2 करोड़ किए खर्च, वजह जानकार शख्स के उड़े होश

Woman spends boyfriend's savings
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.