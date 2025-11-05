क्या शादी में मिले गिफ्ट्स पर भी टैक्स लगता है? जानिए इनकम टैक्स के नियम

सबसे पहले तो ये समझिए कि गिफ्ट होता क्या है। कोई व्यक्ति या संस्था किसी अन्य व्यक्ति को चल या अचल संपत्ति का स्वेच्छा से हस्तांतरण करती है यानी देती है और उसके एवज में कोई धन या दूसरी चीज नहीं लेती है, तो उसे गिफ्ट कहा जाता है। ये कैश, ज्वेलरी, घर का सामान, हाउस प्रॉपर्टी, शेयर या सोना कुछ भी हो सकता है। दूल्हा-दुल्हन भी टैक्सपेयर हैं, इसलिए उनको मिला कोई भी उपहार आय मानी जाती है और उसे अन्य स्रोत से हुई आय के रूप में दिखाना जरूरी होता है, भले उस पर टैक्स बने या न बने।