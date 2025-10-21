बीजेपी ने सवर्णों तो राजद ने MY पर जताया भरोसा, इस मामले में सबसे आगे निकली RJD

महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान होने पर अब तक बंटवारा नहीं हुआ है। महागठबंधन में राजद ने 143, कांग्रेस ने 61, CPI(M) ने 20, CPI ने 9, CPM ने 6 और VIP ने 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे है। प्रदेश की कई ऐसी सीटें है, जहां पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच फ्रेंडली मुकाबला होगा। बता दें कि प्रदेश की 6 सीटों पर राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने-सामने होंगे। इसके अलावा 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। वहीं दो सीटों पर RJD बनाम VIP में मुकाबला होगा।