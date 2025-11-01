Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: तेज प्रताप पर बोलीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, कहा- मेरा छोटा भाई है और…

Bihar Election 2025: राजद नेता और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक रोक शो के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 01, 2025

Rohini Acharya

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Photo-ANI)

Bihar Elections2025: बिहार में पांच दिन बाद विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग होगी। इसके लिए राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी प्रचार प्रसार में जुटी है। शनिवार को राघोपुर विधानसभा ​क्षेत्र में अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए रोहिणी वोट मांगने पहुंची। इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की विदाई हो गई है और तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार की अगली सरकार बनने जा रही है।

तेज प्रताप मेरा भाई है, आशीर्वाद हमेशा रहेगा: रोहिणी

रोड शो के दौरान रोहिणी आचार्य ने मीडिया से अपने दोनों भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को लेकर बात की। जब पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव के बारे में सवाल पूछा तो रोहिणी ने कहा कि वह मेरा भाई है, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। वह चुनाव जीतेंगे और जनता की सेवा करेंगे। हर बहन चाहती है कि परिवार एकजुट रहे। हमारी बात होती रहती है।

तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए : रोहिणी

तेजस्वी के बारे में बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि जब वह उपमुख्यमंत्री बने, तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। असंभव को संभव करके दिखाया है। अब उन्होंने कहा कि करोड़ों परिवार को एक-एक रोजगार दिया जाएगा। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीस साल में बिहार ने देख लिया कि क्या हुआ। अब तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए।

बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

लालू की बेटी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते थे कि नौकरियां पैदा करना असंभव है। तेजस्वी यादव ने उस असंभव को संभव बना दिया। 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज आए दिन हत्या की जा रही हैं। हाल ही में मोकामा में हत्या कर दी जाती है, आरा से भी अपराध की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदेश की राजधानी पटना में भी व्यापारियों की हत्या हुई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कहां है सुशासन? भाजपा और एनडीए महिलाओं का समर्थन करने का दावा करते हैं, फिर भी उनके उम्मीदवारों के चयन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न्यूनतम है।

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Nov 2025 04:12 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: तेज प्रताप पर बोलीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, कहा- मेरा छोटा भाई है और…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: तेज प्रताप को लेकर राबड़ी देवी ने दिया बयान, प्रचार को लेकर भी कही बड़ी बात

तेज प्रताप के लिए राबड़ी देवी ने दिया बयान
राष्ट्रीय

दुलारचंद यादव हत्याकांड: भूमिहारों का वर्चस्व, यादवों की चुनौती…मोकामा में गैंगवार और जातीय समीकरण

पटना

Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा

राष्ट्रीय

दुलालचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव की कैसे हुई हत्या, पढ़िए तीन FIR की तीन कहानी और असल सच

पटना

बिहार: ‘मोंथा’ तूफान ने चुनाव प्रचार की रफ्तार पर लगाया ब्रेक; 16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

Bijapur Naxal Encounter: नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से हो रही बमबारी, सामने आया VIDEO, देखें
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.