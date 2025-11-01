Bihar Election 2025: तेज प्रताप पर बोलीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, कहा- मेरा छोटा भाई है और…

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Photo-ANI)
Bihar Elections2025: बिहार में पांच दिन बाद विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग होगी। इसके लिए राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी प्रचार प्रसार में जुटी है। शनिवार को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए रोहिणी वोट मांगने पहुंची। इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की विदाई हो गई है और तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार की अगली सरकार बनने जा रही है।
रोड शो के दौरान रोहिणी आचार्य ने मीडिया से अपने दोनों भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को लेकर बात की। जब पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव के बारे में सवाल पूछा तो रोहिणी ने कहा कि वह मेरा भाई है, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। वह चुनाव जीतेंगे और जनता की सेवा करेंगे। हर बहन चाहती है कि परिवार एकजुट रहे। हमारी बात होती रहती है।
तेजस्वी के बारे में बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि जब वह उपमुख्यमंत्री बने, तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। असंभव को संभव करके दिखाया है। अब उन्होंने कहा कि करोड़ों परिवार को एक-एक रोजगार दिया जाएगा। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीस साल में बिहार ने देख लिया कि क्या हुआ। अब तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए।
लालू की बेटी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते थे कि नौकरियां पैदा करना असंभव है। तेजस्वी यादव ने उस असंभव को संभव बना दिया। 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज आए दिन हत्या की जा रही हैं। हाल ही में मोकामा में हत्या कर दी जाती है, आरा से भी अपराध की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदेश की राजधानी पटना में भी व्यापारियों की हत्या हुई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कहां है सुशासन? भाजपा और एनडीए महिलाओं का समर्थन करने का दावा करते हैं, फिर भी उनके उम्मीदवारों के चयन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न्यूनतम है।
