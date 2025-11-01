Bihar Election 2025: तेज प्रताप पर बोलीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, कहा- मेरा छोटा भाई है और…

लालू की बेटी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते थे कि नौकरियां पैदा करना असंभव है। तेजस्वी यादव ने उस असंभव को संभव बना दिया। 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज आए दिन हत्या की जा रही हैं। हाल ही में मोकामा में हत्या कर दी जाती है, आरा से भी अपराध की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदेश की राजधानी पटना में भी व्यापारियों की हत्या हुई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कहां है सुशासन? भाजपा और एनडीए महिलाओं का समर्थन करने का दावा करते हैं, फिर भी उनके उम्मीदवारों के चयन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न्यूनतम है।