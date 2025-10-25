Bihar Election 2025: मुस्लिम होगा दूसरा डिप्टी सीएम! तेजस्वी यादव ने दिए संकेत

बता दें कि लोजपा (रामविलास) नेता चिराग पासवान ने डिप्टी सीएम के लिए मुस्लिम चेहरे का ऐलान नहीं करने पर महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने पिता के 2005 वाले मुस्लिम सीएम फेस की बात को याद किया। उन्होंने लिखा- 2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्व. रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी - तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया, राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था, आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न उपमुख्यमंत्री! अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी?