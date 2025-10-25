Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election 2025: मुस्लिम होगा दूसरा डिप्टी सीएम! तेजस्वी यादव ने दिए संकेत

Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर मिंट से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने का संकेत भी दिया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Oct 25, 2025

तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया (Photo-X @qarisohaibrjd)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो और भी डिप्टी सीएम घोषित किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किस समाज और पार्टी से डिप्टी सीएम बनाए जा सकते है। वहीं मुस्लिम को डिप्टी सीएम फेस घोषित नहीं किए जाने पर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर महागठबंधन का विरोध देखा गया।

चुनाव प्रचार किया शुरू

राजद नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर मिंट से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने का संकेत भी दिया है। 

क्या बोले तेजस्वी यादव

एक बड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए मुस्लिम चेहरा नहीं होने के सवाल पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा था कि महागठबंध में उप मुख्यमंत्री पद के लिए और भी चेहरे होंगे। BJP को अति पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने से आपत्ति है। उनका आईटी सेल हमें इस बात के लिए ट्रोल कर रहा है कि हमने उस समुदाय के प्रतिनिधि का नाम नहीं लिया जिसे वे घुसपैठिया कहते।

डिप्टी सीएम फेस पर मुस्लिम चेहरा होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखते है, यह किसी भी समुदाय से हो सकता है।

‘JDU के साथ नहीं करेंगे काम’

कभी जेडीयू के साथ दोबारा काम करने के सवाल पर राजद नेता ने कहा- JDU अब बीजेपी का एक गुट बन गया है। वो खत्म हो चुका है। हम उसके साथ दोबारा काम नहीं कर सकते। मैं नीतीश कुमार का सम्मान करता हूँ। लेकिन वो बहुत बदल गए हैं।

चिराग पासवान ने भी उठाया सवाल

बता दें कि लोजपा (रामविलास) नेता चिराग पासवान ने डिप्टी सीएम के लिए मुस्लिम चेहरे का ऐलान नहीं करने पर महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने पिता के 2005 वाले मुस्लिम सीएम फेस की बात को याद किया। उन्होंने लिखा- 2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्व. रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी - तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया, राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था, आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न उपमुख्यमंत्री! अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी?

दो चरणों में होगा मतदान

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों (6 और 11 नवंबर) को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। इस बार एनडीए-महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव की पार्टी भी चुनावी मैदान में है।

image

