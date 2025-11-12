Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bihar Election: एग्जिट पोल के बाद तेज प्रताप ने अपनी जीत को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 14 नवंबर को…

Bihar Exit Poll: लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह महुआ विधानसभा सीट से जीत रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 12, 2025

तेज प्रताप ने अपनी जीत का किया दावा

तेज प्रताप ने अपनी जीत का किया दावा (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मंगलवार को मतदान संपन्न हो गया है। अब 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल सामने आए है। एग्जिट पोल में विपक्ष को निराशा हाथ लगी है। वहीं प्रत्याशी भी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। 

क्या बोले तेज प्रताप 

लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वे महुआ विधानसभा सीट से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं महुआ सीट से जीत रहा हूं और हम जश्न की तैयारी नहीं करते, हम काम की तैयारी करते हैं।

एग्जिट पोल के नतीजों पर क्या बोले

इस दौरान उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने कहा, “ मुझे एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है। देखते हैं 14 नवंबर को क्या होता है, लेकिन मैं महुआ सीट से जीत रहा हूं।”

बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप ने महुआ सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। हालांकि उस समय राजद से प्रत्याशी थे, लेकिन अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे है। राजद ने मुकेश रौशन को टिकट दिया है। 

जन सुराज ने इंद्रजीत प्रधान, लोजपा (रामविलास) के संजय कुमार सिंह और बहुजन समाज पार्टी ने रिमझिम देवी ने प्रत्याशी बनाया है। महुआ सीट पर 6 नवंबर को मतदान हुआ था। 

14 नवंबर को आएंगे नतीजे

बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग हुई। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। 

एग्जिट पोल में एनडीए आगे

विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद एग्जिट पोल सामने आए थे। अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के अनुमान के बाद एनडीए में जश्न का माहौल है।

image

बिहार चुनाव 2025

Published on:

12 Nov 2025 07:30 pm

Hindi News / National News / Bihar Election: एग्जिट पोल के बाद तेज प्रताप ने अपनी जीत को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 14 नवंबर को…

