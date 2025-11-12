Bihar Election: एग्जिट पोल के बाद तेज प्रताप ने अपनी जीत को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 14 नवंबर को…

तेज प्रताप ने अपनी जीत का किया दावा (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मंगलवार को मतदान संपन्न हो गया है। अब 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल सामने आए है। एग्जिट पोल में विपक्ष को निराशा हाथ लगी है। वहीं प्रत्याशी भी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है।
लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वे महुआ विधानसभा सीट से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं महुआ सीट से जीत रहा हूं और हम जश्न की तैयारी नहीं करते, हम काम की तैयारी करते हैं।
इस दौरान उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने कहा, “ मुझे एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है। देखते हैं 14 नवंबर को क्या होता है, लेकिन मैं महुआ सीट से जीत रहा हूं।”
बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप ने महुआ सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। हालांकि उस समय राजद से प्रत्याशी थे, लेकिन अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे है। राजद ने मुकेश रौशन को टिकट दिया है।
जन सुराज ने इंद्रजीत प्रधान, लोजपा (रामविलास) के संजय कुमार सिंह और बहुजन समाज पार्टी ने रिमझिम देवी ने प्रत्याशी बनाया है। महुआ सीट पर 6 नवंबर को मतदान हुआ था।
बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग हुई। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद एग्जिट पोल सामने आए थे। अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के अनुमान के बाद एनडीए में जश्न का माहौल है।
