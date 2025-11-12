Bihar Election: एग्जिट पोल के बाद तेज प्रताप ने अपनी जीत को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 14 नवंबर को…

बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मंगलवार को मतदान संपन्न हो गया है। अब 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल सामने आए है। एग्जिट पोल में विपक्ष को निराशा हाथ लगी है। वहीं प्रत्याशी भी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है।