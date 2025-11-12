Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल के बाद सियासी संग्राम, विपक्ष ने कहा-“असली नतीजे चौकाएंगे”

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा, "यह एग्जिट पोल गलत है। मैंने एक रैली को संबोधित किया था। जनता ने बीजेपी सरकार को हटाने का फैसला कर लिया है।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम कम से कम 175 सीटों पर जीत हासिल करेंगे।