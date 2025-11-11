बिहार में एग्जिट पोल में पिछड़ने के बाद कांग्रेस को लगा एक और झटका, बड़े नेता ने दिया इस्तीफा

बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में महागठबंधन को निराशा हाथ लगी है। एग्जिट पोल में एक बार फिर प्रदेश में NDA की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शकील अहमद ने अपना अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपनी इस्तीफा भेज दिया है। अहमद यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं।