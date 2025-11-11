Bihar Election Exit Polls: बिहार में नहीं बदलेगी सरकार, NDA को स्पष्ट बहुमत

बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आए सामने
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दो चरणों में मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों और दूसरे फेज के लिए 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग हुई। 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।
प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन इसके पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए है। अभी तक आए चार एग्जिट पोलों में एनडीए की सरकार साफ बनती हुई दिख रही है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे है। हालांकि बिहार चुनावों में नये नाम के तौर पर उभरे प्रशांत किशोर एग्जिट पोल में अपना जलवा नहीं दिखा पा रहे हैं। उनकी सीटों की संख्या दो अंकों में भी पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है।
|एग्जिट पोल
|NDA
|महागठबंधन
|अन्य
|JVC Polls
|135-150
|88-103
|3-6
|मैटराइज-आईएएनएस (Matrize-IANS)
|147-167
|60- 70
|2-10
|People's Insight
|133-159
|75-101
|3-6
|People's Pulse
|133-159
|75-101
|2-11
बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को करीब 65 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। जो कि 1951 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरे चरण में शाम पांच बजे तक 67.14 प्रतिशत वोटिंग हुई। सबसे अधिक मतदान किशनगंज में 76.26%, कटिहार में 75.23%, पूर्णिया में 73.79% और सुपौल में 70.69% दर्ज किया गया।
|पार्टी
|कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी
|जीत
|राजद
|144
|75
|बीजेपी
|110
|74
|जेडीयू
|115
|43
|कांग्रेस
|70
|19
|CPI (ML)
|19
|12
|वीआईपी
|13
|4
|HAM
|7
|4
|कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी
|4
|2
|कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
|6
|2
|पार्टी
|कितने सीटों पर चुनाव लड़ी
|जीत
|राजद
|101
|80
|जेडीयू
|101
|71
|बीजेपी
|157
|53
|कांग्रेस
|41
|27
|भाकपा (माले)
|98
|3
|लोक जनशक्ति पार्टी
|42
|2
|राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
|23
|2
|हिंदुस्तान आवाम मोर्चा
|21
|1
|सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)
|6
|0
|भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
|32
|0
|भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
|88
|0
