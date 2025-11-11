Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election Exit Polls: बिहार में नहीं बदलेगी सरकार, NDA को स्पष्ट बहुमत

Exit Poll Bihar 2025: बिहार में दो चरणों में मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण के लिए करीब 65 प्रतिशत और दूसरे चरण में शाम पांच बजे तक 67.14 प्रतिशत वोटिंग हुई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 11, 2025

Exit poll bihar बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आए सामने

बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आए सामने

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दो चरणों में मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों और दूसरे फेज के लिए 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग हुई। 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन इसके पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए है। अभी तक आए चार एग्जिट पोलों में एनडीए की सरकार साफ बनती हुई दिख रही है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे है। हालांकि बिहार चुनावों में नये नाम के तौर पर उभरे प्रशांत किशोर एग्जिट पोल में अपना जलवा नहीं दिखा पा रहे हैं। उनकी सीटों की संख्या दो अंकों में भी पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है।

एग्जिट पोल के नतीजे ये हैं

एग्जिट पोलNDAमहागठबंधनअन्य
JVC Polls 135-15088-1033-6
मैटराइज-आईएएनएस (Matrize-IANS)147-16760- 702-10
People's Insight133-15975-1013-6
People's Pulse133-15975-1012-11

पहले चरण में हुआ 65 प्रतिशत मतदान

बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को करीब 65 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। जो कि 1951 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरे चरण में शाम पांच बजे तक 67.14 प्रतिशत वोटिंग हुई। सबसे अधिक मतदान किशनगंज में 76.26%, कटिहार में 75.23%, पूर्णिया में 73.79% और सुपौल में 70.69% दर्ज किया गया।

2020 में किसने कितनी सीटें जीती

पार्टीकितनी सीटों पर चुनाव लड़ीजीत
राजद14475
बीजेपी11074
जेडीयू11543
कांग्रेस7019
CPI (ML)1912
वीआईपी134
HAM74
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी42
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया62

2015 में किसने कितनी सीटें जीती

पार्टीकितने सीटों पर चुनाव लड़ीजीत
राजद10180
जेडीयू10171
बीजेपी15753
कांग्रेस4127
भाकपा (माले)983
लोक जनशक्ति पार्टी422
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी232
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 211
सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)60
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)320
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी880

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

11 Nov 2025 06:57 pm

Published on:

11 Nov 2025 06:47 pm

Hindi News / National News / Bihar Election Exit Polls: बिहार में नहीं बदलेगी सरकार, NDA को स्पष्ट बहुमत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Exit poll 2025: तेजस्वी का सपना हुआ ‘चकनाचूर’, फिर रह जाएंगे CM की कुर्सी से दूर

एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार
राष्ट्रीय

Bihar Election Exit Polls: बिहार में 2015 और 2020 में एग्जिट पोल में किस गठबंधन को कितनी मिली थी सीटें

बिहार चुनाव
राष्ट्रीय

Phalodi Satta Bazar: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? फलोदी सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी

Phalodi Satta Bazar prediction on Bihar Election
राष्ट्रीय

Bihar Election: दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान, शाम 5 बजे तक 67.14 फीसदी वोटिंग

Bihar election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.