Bihar Election Exit Polls: बिहार में 2015 और 2020 में एग्जिट पोल में किस गठबंधन को कितनी मिली थी सीटें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान समाप्त हो गया है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग हुई। 2025 के एग्जिट पोल नीतीश कुमार के लिए खुशखबरी लेकर आए है, तो वहीं तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आइए जानते है 2015 और 2020 में एग्जिट पोल ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी थी।