Bihar Exit poll 2025: तेजस्वी का सपना हुआ ‘चकनाचूर’, फिर रह जाएंगे CM की कुर्सी से दूर

Bihar Exit poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के बाद एग्जिट पोल सामने आ गए है। अधिकतर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर तेजस्वी यादव का सीएम की कुर्सी वाला सपना चकनाचूर होते हुए नजर आ रहा है।