Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election Exit Polls: नीतीश की JDU या मोदी की BJP, किसने मारी बाजी ?

Bihar Election Exit Polls: बड़ी बात यह है कि एनडीए गठबंधन के दो प्रमुख घटक बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे। एग्जिट पोल में नीतीश कुमार बाजी मारते नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 11, 2025

PM Modi-CM Nitish Kumar

पीएम मोदी और नीतीश कुमार (फोटो सोर्स : ANI )

Bihar Election Exit Polls: मंगलवार देर शाम बिहार चुनाव के दूसरे चरण संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल में एनडीए को साफ बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं, दूसरी ओर तेजस्वी यादव एक बार फिर ​पिछड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार के चुनाव पोस्टर बॉय के रूप में उबर प्रशांत किशोर को कहीं भी जगह नहीं मिल रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के तहत जनता दल-यूनाइटेड (जेडीयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा है।
इस चुनाव में, एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को भी सीटें मिली थीं।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास): 29 सीटें।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा: 6-6 सीटें।

बड़ी बात यह है कि एनडीए गठबंधन के दो प्रमुख घटक बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे। एग्जिट पोल में नीतीश कुमार बाजी मारते नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी ने कई एग्जिट पोल को जोड़कर जो पोल ऑफ द पोल्स बनाया है, उसके अनुसार जेडीयू 62 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है।

एग्जिट पोल के नतीजे ये हैं

एग्जिट पोलNDAमहागठबंधनअन्य
JVC Polls135-15088-1033-6
मैटराइज-आईएएनएस (Matrize-IANS)147-16760- 702-10
People's Insight133-15975-1013-6
People's Pulse133-15975-1012-11

चाणक्य एग्जिट पोल

चाणक्य एग्जिट पोल में एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई दिख रही है। पोल में एनडीए को 130-138 सीट, महागठबंधन को 100-108 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं, अन्य दलों के खाते में 3-5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।

पोल डायरी के एग्जिट पोल

पोल डायरी के एग्जिट पोल में भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां एनडीए को 108-209 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं, महागठबंधन महज 32-49 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा, अन्य दलों के खाते में 1-5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।

2020 में किसने कितनी सीटें जीती

पार्टीकितनी सीटों पर चुनाव लड़ीजीत
राजद14475
बीजेपी11074
जेडीयू11543
कांग्रेस7019
CPI (ML)1912
वीआईपी134
HAM74
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी42
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया62

प्रजा पोल एनालिटिक्स के एग्जिट पोल

प्रजा पोल एनालिटिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 186 सीट, महागठबंधन को 50 सीट और अन्य को 7 सीट मिलने का अनुमान है।

टीआईएफ रिसर्च के एग्जिट पोल

टीआईएफ रिसर्च के एग्जिट पोल में एनडीए को 145-163 सीट, महागठबंधन को 76-95 सीट और अन्य को 3-6 सीट मिलने का अनुमान है।

2015 में किसने कितनी सीटें जीती

पार्टीकितने सीटों पर चुनाव लड़ीजीत
राजद10180
जेडीयू10171
बीजेपी15753
कांग्रेस4127
भाकपा (माले)983
लोक जनशक्ति पार्टी422
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी232
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा211
सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)60
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)320
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी880

पी-मार्क के एगेजित पोल

पी-मार्क के एगेजित पोल में भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां एनडीए को 142-162 सीट और महागठबंधन को 80-98 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा, जनसुराज के खाते में 1-4 सीट तो वहीं, अन्य के खाते में 0-3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।

14 नवंबर को आएगा परिणाम

आपको बता दें कि एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं हैं। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह 14 नवंबर को परिणाम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है। प्रदेश में इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है।

ये भी पढ़ें

Bihar Exit poll 2025: तेजस्वी का सपना हुआ ‘चकनाचूर’, फिर रह जाएंगे CM की कुर्सी से दूर
राष्ट्रीय
एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

11 Nov 2025 08:53 pm

Published on:

11 Nov 2025 07:39 pm

Hindi News / National News / Bihar Election Exit Polls: नीतीश की JDU या मोदी की BJP, किसने मारी बाजी ?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार में एग्जिट पोल में पिछड़ने के बाद कांग्रेस को लगा एक और झटका, बड़े नेता ने दिया इस्तीफा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 2: सीमांचल में वोटर्स की लगी लंबी कतार, किसे होगा फायदा?

Bihar Election 2025
पटना

Bihar Exit Poll: तेज प्रताप का क्या होगा? एग्जिट पोल में अन्य को सिर्फ 0-8 सीटें

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
पटना

Bihar Exit poll 2025: तेजस्वी का सपना हुआ ‘चकनाचूर’, फिर रह जाएंगे CM की कुर्सी से दूर

एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हार
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.