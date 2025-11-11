Bihar Election Exit Polls: नीतीश की JDU या मोदी की BJP, किसने मारी बाजी ?

Bihar Election Exit Polls: मंगलवार देर शाम बिहार चुनाव के दूसरे चरण संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल में एनडीए को साफ बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं, दूसरी ओर तेजस्वी यादव एक बार फिर ​पिछड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार के चुनाव पोस्टर बॉय के रूप में उबर प्रशांत किशोर को कहीं भी जगह नहीं मिल रही है।