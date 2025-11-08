बिहार चुनाव: जमुई में गरमाया माहौल! RJD प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से महज तीन दिन पहले जमुई जिले में सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। 11 नवंबर को होने वाले मतदान के बीच राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के उम्मीदवार मोहम्मद शमशाद आलम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाते हुए जमुई नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला बिना अनुमति रोड शो निकालने और भाजपा कार्यालय के सामने हंगामा मचाने से जुड़ा है। इस घटना ने दोनों प्रमुख दलों (आरजेडी और भाजपा) के बीच तनाव को नई ऊंचाई दे दी है, जबकि जिले की चार विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाली है।