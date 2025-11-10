Bihar Election: ‘4 दिन बाद भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया’, दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी ने EC पर लगाया बड़ा आरोप

वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का फ़ैसला है। सुरक्षा बल उन राज्यों से आते हैं जहां उनकी संख्या ज़्यादा होती है। चुनाव आयोग उन जगहों से बुलाता है जहाँ तनाव नहीं होता और सुरक्षा बल तनावमुक्त होते हैं। जब वे कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते। जब आप हारने वाले होते हैं तो कहानियाँ गढ़ते हैं।