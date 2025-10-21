महागठबंधन के दलों में नहीं हो सका समझौता, 243 सीटों पर INDIA ब्लॉक ने उतारे 254 प्रत्याशी



सबसे अधिक 6 सीटों पर राजद (RJD) और कांग्रेस आमने-सामने हैं, तो वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस और वामपंथी दल के और 1 सीट पर राजद और वीआईपी (VIP) के उम्मीदवार एक-दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। सेकेंड फेज के नामांकन के आख़िरी दिन राजद ने अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इससे यह साफ़ हो गया है कि विपक्षी गठबंधन में सबसे अधिक सीटें राजद के खाते में आई हैं। इसके अलावा, अन्य दलों में सीट शेयरिंग की बात की जाए तो कांग्रेस 61, सीपीआई माले 20, वीआईपी 15, सीपीआई 9, सीपीएम 4 और आईआईपी 3 सीटों पर चुनाव लडेगी।