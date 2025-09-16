Bihar Election: नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान, सीट बंटवारे को कही ये बात

पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोलने की पुरानी अटकलों को खारिज करते हुए कहा, नीतीश कुमार एनडीए की कमजोर कड़ी नहीं, बल्कि मजबूत कड़ी हैं। उन्होंने 2020 के चुनावों के बाद गठबंधन की गतिशीलता में आए बदलाव पर जोर दिया। उस समय लोजपा ने स्वतंत्र रूप से 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिससे जदयू का प्रदर्शन खराब हुआ और वे सिर्फ 43 सीटें ही जीत सके। यह जदयू का दो दशकों का सबसे बुरा प्रदर्शन था। लेकिन अब पासवान ने एनडीए के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति समर्पण दोहराते हुए कहा, मेरे लिए गठबंधन प्राथमिकता है। यह बयान बिहार की राजनीति में वाइल्डकार्ड माने जाने वाले पासवान की रणनीति को दर्शाता है, जो गठबंधन को मजबूत बनाने पर फोकस कर रहे हैं।