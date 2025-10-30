‘महागठबंधन के नाम पर लूट की प्रतियोगिता’: प्रशांत किशोर बोले- इस ‘ठगबंधन’ के बहकावे में न आएं

Bihar Election 2025: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता अपने उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इस दौरान नेता विरोधी पार्टी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन, नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है।