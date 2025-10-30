Patrika LogoSwitch to English

‘महागठबंधन के नाम पर लूट की प्रतियोगिता’: प्रशांत किशोर बोले- इस ‘ठगबंधन’ के बहकावे में न आएं

Bihar Election: प्रशांत किशोर ने लालू यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजद के लोग बड़े-बड़े वादे कर रहे है। 15 साल तक आरजेडी की सरकार थी, इसके बावजूद बिहार की इतनी दुर्दशा क्यों ?

पटना

Shaitan Prajapat

Oct 30, 2025

Prashant Kishore

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता अपने उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इस दौरान नेता विरोधी पार्टी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन, नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है।

महागठबंधन को बताया 'ठगबंधन'

प्रशांत किशोर ने गुरुवार को सहरसा जिले के महिषी विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो के दौरान महागठबंधन पर निशाना साधा है। पीके ने कहा कि महागठबंधन के नाम पर यह लूट की लड़ाई है। कौन कितना ज्यादा लूट सकते, कौन कितना सीट ले सकते…पता नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद ये लोग भाग जाएंगे, जिसकी सरकार बनेगी उसमें शामिल हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि इसलिए आप इस 'ठगबंधन' के बहकावे में न आएं।

'इतनी चोरी किया कि जानवर का भी चारा खा गया'

प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजद के लोग बड़े बड़े वादे कर रहे है। उनसे कोई यह नहीं पूछ रहा है कि भाई 15 साल तक आपके माता-पिता मुख्यमंत्री थे, राजद की सरकार थी। इसके बावजूद बिहार की इतनी दुर्दशा क्यों की? इन लोगों ने बिहार की जनता को तो लूटा ही, जानवरों को भी नहीं छोड़ा। ये लोग जानवर का चारा भी खा गए। अब ये लोग कह रहे हैं कि बिहार में आएंगे तो सब सुधार देंगे।

'एनडीए और जन सुराज के बीच मुकाबला'

प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई भी आरजेडी को वोट नहीं देगा। इस बार बिहार चुनाव का मुकाबला एनडीए और जन सुराज के बीच है। उन्होंने कहा कि नीतीश और भाजपा-एनडीए को हराकर स्थिति बदलें। जन सुराज की नई व्यवस्था बनाएं, तभी आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा और नौकरी पा सकते हैं। दूसरे राज्यों में जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। अगर इस बार गलती की तो अगले 5 साल तक रोना पड़ेगा। कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। इसलिए सोच समझकर अच्छे उम्मीदवार को चुने।

Updated on:

30 Oct 2025 04:55 pm

Published on:

30 Oct 2025 04:24 pm

Hindi News / National News / 'महागठबंधन के नाम पर लूट की प्रतियोगिता': प्रशांत किशोर बोले- इस 'ठगबंधन' के बहकावे में न आएं

