ये हैं नीतीश के ‘सूरमा’, कोई 10वीं तो कोई नौवीं बार है चुनावी मैदान में ठोक रहे खम, इस बार इन 18 नए चेहरों को मिला मौका

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू ने 18 ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा है जो पहली बार अपने लिए वोट मांगते दिखेंगे। ये हैं- 1. सिकटा से समृद्ध वर्मा 2. नरकटिया से विशाल साह 3. डुमरांव से राहुल सिंह 4. इस्लामपुर से रुहेल रंजन 5. खगड़िया से बबलू मंडल 6. चेरिया बरियारपुर से अभिषेक कुमार 7. विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा 8. बड़हरिया से इंद्रदेव पटेल 9. रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह 10. सकरा से आदित्य कुमार 11. दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल 12. लौकहा से सतीश साह 13. सुरसंड से नागेंद्र राउत 14. शिवहर से श्वेता गुप्ता 15. त्रिवेणीगंज से सोनम रानी सरदार 16.वारिसनगर से डा. मांजरिक मृणाल 17. कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार। 18. घोसी से ऋतुराज।