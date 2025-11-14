Bihar Election Result: मुसलमानों ने क्यों छोड़ा साथ…यादव भी रूठ गए, RJD की हार के 5 बड़े कारण

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने राजनीतिक पंडितों को स्तब्ध कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और महागठबंधन का लगभग सूपड़ा साफ हो गया है। शाम 4 बजे तक आए आंकड़ों के अनुसार एनडीए अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हासिल करने की ओर अग्रसर है, जबकि महागठबंधन 30 से भी कम सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। राजद, जो कभी बिहार की सियासत का पर्याय था, इस बार अपने परंपरागत ‘मुस्लिम-यादव’ (MY) गढ़ में भी ध्वस्त हो गया।