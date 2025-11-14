Bihar Election Result 2025: कल्याणपुर सीट पर JDU ने मारी बाजी, महेश्वर हजारी 38586 वोटों से जीते

महेश्वर हजारी को 118,162 वोट मिले हैं, जबकि रंजीत कुमार राम के खाते में 79,576 वोट आए हैं। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार राम बालक पासवान को 16,574 लोगों ने अपना मत दिया है। निर्दलीय राजीव कुमार को 5,631 वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रत्नेश्वर राम के हिस्से में 3,805 वोट आए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार मंतेश कुमार को 3,193 वोट मिले हैं। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवार मधु कृष्णजी राम के खाते में 2,497 वोट आए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश को 1,603 वोट मिले हैं। नोटा को 8,634 वोट मिले हैं।