Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election Result 2025: कल्याणपुर सीट पर JDU ने मारी बाजी, महेश्वर हजारी 38586 वोटों से जीते

कल्याणपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार महेश्वर हजारी जीत गए हैं। हजारी ने 38,586 वोट से जीत दर्ज की है। उन्होंने महागठबंधन उम्मीदवार सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के रंजीत कुमार राम को पराजित किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 14, 2025

MAHESHWAR HAZARI Janata Dal United

महेश्वर हजारी 38586 वोटों से जीते

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव ​के परिणाम आने लग गए हैं। समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर ​नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बाजी मारी है। कल्याणपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार महेश्वर हजारी जीत गए हैं। हजारी ने 38,586 वोट से जीत दर्ज की है। उन्होंने महागठबंधन उम्मीदवार सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के रंजीत कुमार राम को पराजित किया है।

जानें किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले

महेश्वर हजारी को 118,162 वोट मिले हैं, जबकि रंजीत कुमार राम के खाते में 79,576 वोट आए हैं। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार राम बालक पासवान को 16,574 लोगों ने अपना मत दिया है। निर्दलीय राजीव कुमार को 5,631 वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रत्नेश्वर राम के हिस्से में 3,805 वोट आए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार मंतेश कुमार को 3,193 वोट मिले हैं। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवार मधु कृष्णजी राम के खाते में 2,497 वोट आए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश को 1,603 वोट मिले हैं। नोटा को 8,634 वोट मिले हैं।

सबसे बड़ी पाटी बनकर उभर रही है बीजेपी

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आए है। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) लगभग 202 सीटों पर आगे चल रहा है, यह बहुमत के आंकड़े 122 से काफी ऊपर है। खबर लिखे जाने तक बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और 78 पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीयू ने 8 सीटों पर कब्जा कर लिया और 75 पर बना रखी है। आरजेडी के खाते में सिर्फ 3 सीटे आई है। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने 1-1 सीट जीती है।

पीएम मोदी ने जहां-जहां की रैलियां, वहां एनडीए की बल्ले-बल्ले

पीएम मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान जहां-जहां चुनावी रैलियों को संबोधित किया, वहां-वहां जनता ने जमकर मतदान किया और इसकी गवाही चुनाव आयोग के आंकड़े दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली की शुरुआत भारत रत्न ‘जननायक’ कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव समस्तीपुर से की थी। समस्तीपुर में पहले चरण में वोटिंग हुई और यहां 70 फीसदी से अधिक मतदान हुआ। इसी सीट से एनडीए प्रत्याशी और जेडीयू नेता अश्वमेध देवी 12 हजार से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election Result 2025: जेल में बंद अनंत सिंह मोकामा से जीते, वीणा देवी को करीब 30 हजार वोटों से हराया
राष्ट्रीय
अनंत सिंह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

14 Nov 2025 05:12 pm

Published on:

14 Nov 2025 04:20 pm

Hindi News / National News / Bihar Election Result 2025: कल्याणपुर सीट पर JDU ने मारी बाजी, महेश्वर हजारी 38586 वोटों से जीते

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : भगवा की आंधी में बुझी ‘लालटेन’, ‘पंजे’ से भी दूर कांग्रेस, PK हुए महाफ्लॉप

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए होती हैं, Tejaswi Yadav को मिल पायेगा ये पद?

Tejaswi Yadav
शिक्षा

Bihar Election Results: एनडीए की रिकॉर्डतोड़ जीत पर पीएम मोदी का बयान आया सामने, कह दी यह बड़ी बात

Prime Minister Narendra Modi
राष्ट्रीय

बिहार में ‘मील का पत्थर’ साबित हुए CM योगी! 43 सीटों पर किया था प्रचार; कितने पर BJP, NDA आगे?

cm yogi adityanath campaigned on 43 seats in bihar how many seats are bjp and nda ahead
लखनऊ

‘हमें यह जीत 10,000 रुपये वाली किसी घोषणा से नहीं मिली’, नतीजों में मिल रही बंपर जीत पर बोले BJP प्रभारी विनोद तावड़े

Vinod Tawde
राष्ट्रीय

Bihar Election: NDA की लहर में तेजस्वी ने बचाई लाज, 12 हजार से ज्यादा वोटों से जीती राघोपुर सीट

तेजस्वी यादव
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.