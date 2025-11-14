Bihar Election Result 2025: कल्याणपुर सीट पर JDU ने मारी बाजी, महेश्वर हजारी 38586 वोटों से जीते

महेश्वर हजारी 38586 वोटों से जीते
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने लग गए हैं। समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बाजी मारी है। कल्याणपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार महेश्वर हजारी जीत गए हैं। हजारी ने 38,586 वोट से जीत दर्ज की है। उन्होंने महागठबंधन उम्मीदवार सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के रंजीत कुमार राम को पराजित किया है।
महेश्वर हजारी को 118,162 वोट मिले हैं, जबकि रंजीत कुमार राम के खाते में 79,576 वोट आए हैं। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार राम बालक पासवान को 16,574 लोगों ने अपना मत दिया है। निर्दलीय राजीव कुमार को 5,631 वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रत्नेश्वर राम के हिस्से में 3,805 वोट आए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार मंतेश कुमार को 3,193 वोट मिले हैं। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवार मधु कृष्णजी राम के खाते में 2,497 वोट आए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश को 1,603 वोट मिले हैं। नोटा को 8,634 वोट मिले हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आए है। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) लगभग 202 सीटों पर आगे चल रहा है, यह बहुमत के आंकड़े 122 से काफी ऊपर है। खबर लिखे जाने तक बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और 78 पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीयू ने 8 सीटों पर कब्जा कर लिया और 75 पर बना रखी है। आरजेडी के खाते में सिर्फ 3 सीटे आई है। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने 1-1 सीट जीती है।
पीएम मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान जहां-जहां चुनावी रैलियों को संबोधित किया, वहां-वहां जनता ने जमकर मतदान किया और इसकी गवाही चुनाव आयोग के आंकड़े दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली की शुरुआत भारत रत्न ‘जननायक’ कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव समस्तीपुर से की थी। समस्तीपुर में पहले चरण में वोटिंग हुई और यहां 70 फीसदी से अधिक मतदान हुआ। इसी सीट से एनडीए प्रत्याशी और जेडीयू नेता अश्वमेध देवी 12 हजार से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है।
