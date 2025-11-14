Bihar Election Result 2025: कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, जानें बिहार की जनता को लेकर क्या कहा

Bihar Election Result 2025: बिहार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। 2010 के बाद एनडीए ने इतनी बड़ी जीत बिहार में दर्ज की है। वहीं, राजद और कांग्रेस की ऐसी हालत भी बिहार में लंबे समय बाद हुई है। बिहार में जनता ने वोटों की ऐसी सुनामी चलाई कि महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। बिहार में एनडीए की अभूतपूर्व जीत के बाद विपक्षी खेमे में हड़कंप है। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस और राजद के सूपड़ा साफ होने के बाद नेताओं की पहली प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं।