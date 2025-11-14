Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election Result 2025: कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, जानें बिहार की जनता को लेकर क्या कहा

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद विपक्षी खेमे में हड़कंप है। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस और राजद के सूपड़ा साफ होने के बाद नेताओं की पहली प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 14, 2025

rahul randhi

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Photo-IANS)

Bihar Election Result 2025: बिहार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। 2010 के बाद एनडीए ने इतनी बड़ी जीत बिहार में दर्ज की है। वहीं, राजद और कांग्रेस की ऐसी हालत भी बिहार में लंबे समय बाद हुई है। बिहार में जनता ने वोटों की ऐसी सुनामी चलाई कि महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। बिहार में एनडीए की अभूतपूर्व जीत के बाद विपक्षी खेमे में हड़कंप है। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस और राजद के सूपड़ा साफ होने के बाद नेताओं की पहली प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं।

राहुल गांधी बोले- चुनाव शुरू से निष्पक्ष नहीं था

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर विश्वास जताया। यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई थी। कांग्रेस और INDIA गठबंधन इसकी गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र बचाने के प्रयासों को और प्रभावी बनाएंगे।'

आदित्य ठाकरे का सीधा आरोप: वोट चोरी हुई

शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई से कहा, 'सबसे पहले मैं चुनाव आयोग का अभिनंदन करना चाहता हूं कि भाजपा के लिए जो प्रयोग किया, वह यशस्वी दिख रहा है। महिलाएं पैसों के लिए वोट नहीं देतीं। ये लोग वोट चोरी को न्यायोचित ठहराने के लिए महिलाओं को आगे कर रहे हैं।'

पप्पू यादव ने उठाया 20 हजार करोड़ का सवाल

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाया, 'क्या 20 हजार करोड़ रुपये में बिहार के वोट खरीदे जा सकते हैं? क्या अब रोजगार का मुद्दा बचेगा? नीतीश कुमार के विचारों का भाजपा से कोई मेल नहीं है। फिर भी यह जनादेश?'

विजेता खेमे में जश्न

एनडीए नेताओं ने जनता को नमन किया। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, 'यह मोदी-नीतीश पर जनता का अटूट विश्वास है।'

लखीसराय से विजयी भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर तंज कसा, 'तेजस्वी ने कहा था, लिखकर ले लो, विजय कुमार सिन्हा नहीं जीतेंगे। आज जनता ने उन्हें तमाचा मारा है।'

राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, 'यह महिलाओं और डबल इंजन सरकार पर जनता का आशीर्वाद है।'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुटकी ली, 'बिहार की जीत हमारी है, दीदी बंगाल अगली बारी है।'

जदयू के केसी त्यागी ने दावा पूरा किया, 'मैंने कहा था जदयू 80 से ज्यादा सीटें जीतेगी। नीतीश कुमार का मतलब सुशासन और बिहार में एनडीए सरकार है।'

ओवैसी ने सीमांचल को दिया मैसेज

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी 5 सीटों की जीत पर कहा, 'सीमांचल की जनता का शुक्रिया। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहां स्कूल-हॉस्पिटल बनवाएंगे। बिहार का फैसला आवामी फैसला है, हम इसे स्वीकार करते हैं।'

ये भी पढ़ें

Bihar Election Result: मुसलमानों ने क्यों छोड़ा साथ…यादव भी रूठ गए, RJD की हार के 5 बड़े कारण
राष्ट्रीय
RJD leader, Tejashwi Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

14 Nov 2025 10:50 pm

Published on:

14 Nov 2025 10:48 pm

Hindi News / National News / Bihar Election Result 2025: कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, जानें बिहार की जनता को लेकर क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election Result: रिजल्ट के दिन जनसुराज प्रत्याशी को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में मौत के बाद घर पर छाया मातम

जन सुराज के प्रत्याशी चन्द्रशेखर सिंह की हुई मौत
राष्ट्रीय

Bihar Election Result: बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने लड़ा चुनाव, जानिए प्रीति किन्नर का कैसा रहा प्रदर्शन

Bihar Election Result 2025
गोपालगंज

‘मोदी जी संग नीतीश…RJD फिनिश’, पूर्व गृह मंत्री ने ‘बिहार सीएम’ को लेकर कही बड़ी बात

Dr. Narottam Mishra
ग्वालियर

Bihar Election Results 2025: भोजपुरी स्टार खेसारी यादव को किसने चटा दी धूल, जानिए कौन है छोटी कुमारी?

पटना

बिहार इलेक्शन में इस भोजपुरी सुपरस्टार ने उड़ाया गर्दा, बड़े-बड़े मठाधीश हुए धराशायी

pawan singh
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.