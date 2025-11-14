Bihar Election Result: तारापुर विधानसभा सीट कौन मरेगा बाज़ी, चल रही कांटे की टक्कर

तारापुर विधानसभा सीट (IANS)
Bihar Election 2025 Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की प्रमुख सीट तारापुर में वोटों की गिनती शुरू होते ही भाजपा को राहत मिली है। पोस्टल बैलेट की शुरुआती ट्रेंड्स में BJP नेता और राज्य अध्यक्ष सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, जबकि राजद (RJD) के अरुण शाह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यह सीट कुशवाहा-प्रधान होने के कारण जातिगत समीकरणों का केंद्र रही है, जहां भाजपा की ओबीसी एकजुटता और राजद की जमीनी ताकत का सीधा मुकाबला हो रहा है।
ट्रेंड्स
ड़सम्राट चौधरी (BJP): पोस्टल बैलेट काउंटिंग के आधार पर 8:00 बजे शुरू हुई गिनती में चौधरी लगभग 1,200 वोटों से आगे हैं। एनडीटीवी के ट्रेंड्स के मुताबिक, भाजपा को यहां से मजबूत संकेत मिले हैं, जो पूरे बिहार में एनडीए की बढ़त को मजबूत कर सकते हैं।
अरुण शाह (RJD): 2021 के उपचुनाव में महज 3,800 वोटों से हार चुके शाह इस बार रीमैच में बदला लेने उतरे थे, लेकिन शुरुआती राउंड में वे 800-1,000 वोटों से पीछे हैं। राजद कार्यकर्ता उम्मीद जता रहे हैं कि ईवीएम काउंटिंग (8:30 बजे शुरू) में जमीनी समर्थन उभर आएगा।
संतोष कुमार सिंह (जन सुराज): तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार सिंह को फिलहाल 200-300 वोटों की मामूली बढ़त मिली है, लेकिन वे मुख्य मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं।
