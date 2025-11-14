Bihar Election Result: तारापुर विधानसभा सीट कौन मरेगा बाज़ी, चल रही कांटे की टक्कर

Bihar Election 2025 Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की प्रमुख सीट तारापुर में वोटों की गिनती शुरू होते ही भाजपा को राहत मिली है। पोस्टल बैलेट की शुरुआती ट्रेंड्स में BJP नेता और राज्य अध्यक्ष सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, जबकि राजद (RJD) के अरुण शाह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यह सीट कुशवाहा-प्रधान होने के कारण जातिगत समीकरणों का केंद्र रही है, जहां भाजपा की ओबीसी एकजुटता और राजद की जमीनी ताकत का सीधा मुकाबला हो रहा है।