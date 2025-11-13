Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election Result: कैसे होती है वोटों की गिनती? जानें बिहार चुनाव परिणाम का प्रोसेस

Bihar Assembly Election Result: बिहार में 14 नवंबर को 243 विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके लेकर तैयारी शुरू हो गई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 13, 2025

14 नवंबर को बिहार में होगी मतगणना

14 नवंबर को बिहार में होगी मतगणना (Photo-IANS)

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर शुक्रवार को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग हुई। इस बार प्रदेश के लोगों ने बंपर वोटिंग की है। अब सभी की नजरें वोटों की गितनी पर टिकी हुई है, जब 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। क्या आप जानते हैं कि बिहार में वोटों की गिनती कैसी होगी, इसकी पूरी प्रक्रिया समझते है।

EVM को कर दिया जाता है सील

मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। फिर इस रूम को सील कर दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और पुलिस पहरा रहता है। मतगणना के दिन सुबह 8 बजे रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और विशेष पर्यवेक्षक ताले खोलते हैं। इस दौरान उम्मीदवारों के एजेंट, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और मीडिया को प्रवेश की अनुमति होती है, लेकिन मोबाइल फोन जैसी वस्तुएं बाहर रखनी पड़ती हैं। 

सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना

भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू होगी। हालांकि शुरुआती रुझान सुबह ही आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, यह भी स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। 

पोस्टल बैलेट की गिनती का बदला तरीका

बिहार चुनाव में इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती का तरीका बदल गया है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती आखिरी दो राउंड की गिनती से पहले पोस्टल वोट शामिल किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती प्रत्याशियों या उनके एजेंटों की मौजूदगी में आरओ/एआरओ द्वारा की जाएगी। 

ईवीएम मतगणना के दौरान कंट्रोल यूनिट्स को राउंडवार टेबल पर लाया जाता है। इसके बाद प्रत्याशियों के एजेंटों को दिखाया जाता है और सत्यापित कराया जाता है कि सील सुरक्षित हैं। वहीं ईवीएम में दर्ज वोटों की संख्या को फॉर्म 17सी की प्रविष्टियों से मिलाया जाता है। यदि कोई अंतर पाया जाता है तो उस मतदान केंदद्र की VVPAT पर्चियों की गिनती की जाती है, तो कि अनिवार्य है। 

ये भी पढ़ें

Bihar Election: एग्जिट पोल के बाद तेज प्रताप ने अपनी जीत को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 14 नवंबर को…
राष्ट्रीय
तेज प्रताप ने अपनी जीत का किया दावा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

13 Nov 2025 06:59 pm

Hindi News / National News / Bihar Election Result: कैसे होती है वोटों की गिनती? जानें बिहार चुनाव परिणाम का प्रोसेस

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हुए शामिल

पटना

अनंत Vs सूरजभान: रिजल्ट से पहले बाहुबलियों के घर महाभोज, छोटे सरकार का बेटा लंदन से कर रहा निगरानी

पटना

Bihar Election: ‘नेपाल-बांग्लादेश जैसा नजारा…’ वाले बयान पर बुरे फंसे RJD MLC, DGP ने दिए कार्रवाई के आदेश

Bihar Election
पटना

Bihar Election: मतगणना से पहले ही BJP दफ्तर में जश्न की तैयारी, कोलकाता से फूल और मनेर के 500 किलो लड्डू का ऑर्डर

bihar election
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.