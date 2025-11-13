Bihar Election Result: कैसे होती है वोटों की गिनती? जानें बिहार चुनाव परिणाम का प्रोसेस

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर शुक्रवार को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग हुई। इस बार प्रदेश के लोगों ने बंपर वोटिंग की है। अब सभी की नजरें वोटों की गितनी पर टिकी हुई है, जब 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। क्या आप जानते हैं कि बिहार में वोटों की गिनती कैसी होगी, इसकी पूरी प्रक्रिया समझते है।