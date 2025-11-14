Bihar Election Result: बिहार चुनाव परिणाम के बाद PK करेंगे राजनीति छोड़ने का ऐलान?

हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब प्रशांत किशोर ने जदयू को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था- जदयू महागठबंधन या विपक्षी इंडिया ब्लॉक के साथ लड़ेगी, तो बिहार में 5 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। अगर गलत साबित हुआ, तो देश की जनता से माफी मांगूंगा।