Bihar Election Result: बिहार चुनाव परिणाम के बाद PK करेंगे राजनीति छोड़ने का ऐलान?

प्रशांत किशोर। (Photo-IANS)
बिहार चुनाव को लेकर वोटों की गिनती चल रही है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी सभी 243 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उसका खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति से सन्यास लेंगे?
यह सवाल इसलिए है, क्योंकि चुनाव के बीच वह लगातार यह दावा कर थे कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार चुनाव में 25 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन शुरूआती रुझान जो सामने आए हैं, उसमें साफ है कि जदयू को 60 से अधिक सीटों पर बढ़त मिल रही है।
बता दें कि प्रशांत किशोर ने जुलाई में ही यह दावा किया था। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा था- जदयू को अगर 25 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनका यह दावा अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब प्रशांत किशोर ने जदयू को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था- जदयू महागठबंधन या विपक्षी इंडिया ब्लॉक के साथ लड़ेगी, तो बिहार में 5 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। अगर गलत साबित हुआ, तो देश की जनता से माफी मांगूंगा।
इसके अलावा, प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को लेकर भी कुछ बड़े दावे किए थे। प्रशांत किशोर ने कहा था- भाजपा 300 सीटें जीतेगी। लेकिन यह दावा गलत हुआ। भाजपा ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की।
वहीं, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर भी एक दावा किया था। प्रशांत किशोर ने कहा था- तेज प्रताप यादव राजद के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, लिख कर ले लीजिए। उनका यह भी दावा फेल हुआ।
